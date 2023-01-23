AnadoluJet'ten avantajlı aile bileti kampanyası

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, aynı soyadına sahip en az 3, en fazla 9 kişi için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcuların, 23 Ocak-1 Şubat tarihlerinde satın alacakları biletler ile 1 Haziran- 30 Eylül 2023 tarihleri arasında yüzde 20 indirimli uçuş olanağı elde edebilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabileceği bildirildi.