Görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Tokat'ta görevi başında kalp krizi geçiren astsubay yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 21:19, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 21:38
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz (30) görevi başında kalp krizi geçirdi.
Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Korkmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 1 çocuk babası Korkmaz için yarın İl Jandarma Komutanlığında tören yapılacağı öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız