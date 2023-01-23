Hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı

Erbaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İsveç'teki Kuran-ı Kerim yakılması olayı kabul edilebilir bir şey değil. Şiddetle kınıyoruz. Kutsal bir kitaba yapılan her saldırı bizi yaralıyor. Hele ki devlet izni ile yapılması asla kabul edilemez. Gösterdiğimiz tepki az bile. Menfur saldırı dolayısıyla müslümanların tepkisini koyması gerekiyor. Biz de en üst seviyede tepkimizi gösterdik.

"İsveç'te çirkinliğin yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim okunacak"

Dün sabah 90 bin camimizde sabah namazı buluşması yaptık. Herkesi Kuran-ı Kerim okumasına davet ettik. Dualarımızı yaptık. İnşallah bu konuyu uluslararası boyuta taşıyoruz. Din işleri başkanları ile çevrimiçi bir toplantı yapıp yine tepkimizi koyacağız. Mahkemelere başvurulacak, temsilcilere mektup yazılacak.

İsveç'te çirkinliğin yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim okunacak. İsveççe mealleri verilecek. Bir açıklama yaparak saygımızı ortaya koymuş olacağız. Bunu biz hayra dönüştürmeliyiz. Bu bir kötülüktür. Bunu hayra dönüştürmek de bizim işimizdir.

Hac vazifesi

2020 yılında kurası çıkmış olanlar bu hac döneminde bir daha kuraya girmeden hacca gidebilecekler. 37 bin 770 kişilik kısmı gidebildi. Bır kısmı 65 yaş sınırına takıldığı için gidemedi. Şimdi 65 yaş sınırı kaldırıldı. Aşılarını yaptırmış olanlar bu sene hac görevini yapabilecekler.

Bu sene 83 bin 430 vatandaşımızı hacca götüreceğiz.

Başvurular nasıl yapılacak?

Önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıtlarını biz yeniledik. Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibarıyla e-Devlet'ten kayıt yaptırdılar.

"Son başvuruyu 31 Ocak'a kadar uzattık"

26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık.

Çarşamba günü bakanlıklar arası hac ve umre kurulumuzu topluyoruz. Hac ile ilgili konularımızı konuşup kura tarihini belirleyeceğiz.

Tamamen bize özgü bir kura sistemi yürütüyoruz. En adil sistem olarak biz kat sayılı kura sistemini uyguluyoruz.

"10 yıl önce kaydolan 100 kere kuraya giriyor"

Bu sene kaydolan kişi 1 kere kuraya girecek. Kendisiyle çarpıyoruz. Geçen yıl kaydolan 2 yıl olduğu için 4 kere kuraya giriyor. 3 yıl önce kaydolan 9 kez, 10 yıl önce kaydolmuş vatandaşlarımız bu sene 100 kere kuraya giriyor. Bu yüzden eskiden başvuranların kurasının çıkma ihtimali çok daha yüksek.

Hacca mütacaat etmiş bekleyen vatandaşların yaş ortalaması şu anda 57. Bu başvurularla birlikte değişebilir.

Ülkelerin kontenjanları neye göre belirleniyor?

Şu an için 3 milyon civarında kişi hacca gidebiliyor. Hac meşakkattir diye biliyoruz zaten. Bunu daha kolay hale nasıl getirebiliriz, imkanları nasıl genişletebiliriz konusunda görüşmelerimiz devam ediyor.

Bu sene 2 buçuk milyona yakın kişinin müracatını bekliyoruz. Bu insanların hepsini hacca götürmek mümkün değil. Suudi Arabistan'da imkan genişletme çalışmaları devam ediyor.

Bizim orada 450 sağlıkçının çalıştığı 120 yataklı bir hastanemiz var. Hac ve Umre boyunca hastane hizmet vermektedir. Bizden başka bu çapta hizmet veren ülke yoktur. Sağlık konusunda Türkiye olarak Suudi Arabistan'a da destek oluyoruz. Onların da teşekkürünü alıyoruz. Küçük çaplı cerrahi müdahaleleri de yapıyoruz.

Arafatta da sahra hastanesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Arafat'a gelemeyenleri ambulanslarla getirip orada yatırmayı ve vazifesini yapmasını planlıyoruz.

Dünden bugüne hac yolculuğu belgeseli

Dünden bugüne hac yolculuğu belgeseli hazırlandı. İlk bölümü yayımlandı, ikinci bölümü de haftaya Cuma saat 9'da Diyanet TV'de olacak.

Hacca gitmeyenler fikir sahibi olacak, gidenlerin anıları canlanacak. Hakikaten haccın hikmetleri anlatmakla bitmez. Bütün bunları anlatmaya çalışan bir belgesel oldu.

Diyanet Akademisi'nin çalışmaları

Diyanet Akademisi'ni açtık. Bünyesinde dini yüksek ihtisas merkezleri var. Meslek öncesi eğitime geçmiş oluyoruz.

Din görevlilerimizi eğitimlerini tamamlamış olarak camilerimize göndereceğiz. Diyanet'in kitabevlerinde 3 bine yakın kitap bastırıyoruz.

Cuma hutbelerinin hazırlığı nasıl yapılıyor?

Bizim hutbe hazırlama komisyonumuz var, komisyonumuz, vatandaşlarımızın o aylardaki ihtiyaçlarına göre cuma hutbesini hazırlıyor. Biz hutbeler yoluyla inançla, ibadetle ahlakla ilgili konuları aktarıyoruz. 90 bin camimizde aynı konuyu işliyoruz. Her camimizde sadece cuma günü değil, kürsülerde vaazlarla da vatandaşımız aydınlatılıyor.

Hutbelerimizi biz bir eğitim olarak görüyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi sevindiriyor.

"Çocukları camilere bekliyoruz"

Çocuklar sadece yazın değil ara tatillerde de çocukları camilere bekliyoruz. Cami kurslarında öğrendiklerini çocuklarımıza unutturmamak gerekiyor. Hafta sonlarında tatil günlerinde camilerimizi çocuklarımızla şenlendirirsek biz çok mutlu oluruz.

Gençlere yönelik tüm illerde gençlik koordinatörlerimiz var. Kitap kahve ve gençlik merkezi açtığımız yerler var. Bizim 25 milyonu aşkın öğrencimiz var. Dolayısıyla öğrencilerimize destek olmamız gerekiyor.