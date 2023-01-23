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İlk önce telefonu çaldı ardından mağazaya girip fiyat sordu

Elazığ'da bir hırsız elektronik eşya satan mağazadan telefon çaldı. Güvenlik kameralarına rağmen soğukkanlı olan hırsız vitrinden çaldığı cep telefonunu cebine koydu ardından hiçbir şey olmamış gibi mağazaya girip başka bir şey sorup çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 22:14, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 22:50
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Olay, Elliler Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hırsız, elektronik eşya satışı yapılan dükkanda gözüne kestirdiği telefonu çaldı. Hırsızlık yapan şahıs, ilk önce vitrinden bulunan telefonu çalıp cebine koydu ardından dükkana girip fiyat sordu. Şahsın hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık yapan şahıstan şikayetçi olan dükkan sahibi durumu polise bildirdi.

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