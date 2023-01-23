Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Ali Erbaş açıkladı: Cuma hutbeleri nasıl hazırlanıyor?
Ali Erbaş açıkladı: Cuma hutbeleri nasıl hazırlanıyor?
Görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Kişisel veri ihlalinde cezalar yüzde 122 arttı
Kişisel veri ihlalinde cezalar yüzde 122 arttı
10 bine yakın ehliyet iade edilecek
10 bine yakın ehliyet iade edilecek
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Seçimler 14 Mayıs'ta olursa öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Seçimler 14 Mayıs'ta olursa öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Yeni Konut Finansmanı kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
Yeni Konut Finansmanı kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü
Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü
Çalışmayı düşünen EYT'liye tazminat şoku
Çalışmayı düşünen EYT'liye tazminat şoku
Kamu işçisinin toplu sözleşmesinde görüşmeler hızlandı
Kamu işçisinin toplu sözleşmesinde görüşmeler hızlandı
AK Partili vekil: Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım
AK Partili vekil: Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım
Ekmeğe zam gelecek mi?
Ekmeğe zam gelecek mi?
Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
Altının gram fiyatı 1.161 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.161 lira seviyesinden işlem görüyor
YSK Başkanlığına 'kardeş' iddiası
YSK Başkanlığına 'kardeş' iddiası
6'lı masadaki lider adayını açıkladı
6'lı masadaki lider adayını açıkladı
EYT'lilerin prim borcuna yapılandırma
EYT'lilerin prim borcuna yapılandırma
'Evde bakım' için emeklilik imkanı: Sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak
'Evde bakım' için emeklilik imkanı: Sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak
Borç yapılandırması kabinede görüşülecek
Borç yapılandırması kabinede görüşülecek
'Yerli yedek parçacılar dünyada Türkiye'nin Otomobili'yle büyüyecek'
'Yerli yedek parçacılar dünyada Türkiye'nin Otomobili'yle büyüyecek'
Ocak sonrasında yerel yöneticilerde ücret değişimi
Ocak sonrasında yerel yöneticilerde ücret değişimi
Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına noktayı koydu
Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta seçim için yetkimi kullanacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta seçim için yetkimi kullanacağım
Bakan Nebati: Biz EYT'nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik
Bakan Nebati: Biz EYT'nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik
Meclis, yaşlıların sorunlarına ilişkin rapor hazırladı
Meclis, yaşlıların sorunlarına ilişkin rapor hazırladı
Türkiye'yi etkisini altına alacak: Sağanak yağmur ve kar geliyor
Türkiye'yi etkisini altına alacak: Sağanak yağmur ve kar geliyor
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu 1 ay ücretsiz
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu 1 ay ücretsiz
Artış trendi son buldu, 83 bin kişi borsadan çıktı
Artış trendi son buldu, 83 bin kişi borsadan çıktı
Antalya'da konut fiyatları uçtu: Memurlar tayin istiyor
Antalya'da konut fiyatları uçtu: Memurlar tayin istiyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ali Erbaş açıkladı: Cuma hutbeleri nasıl hazırlanıyor?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş; "Bizim hutbe hazırlama komisyonumuz var, komisyonumuz, vatandaşlarımızın o aylardaki ihtiyaçlarına göre cuma hutbesini hazırlıyor. Biz hutbeler yoluyla inançla, ibadetle ahlakla ilgili konuları aktarıyoruz. 90 bin camimizde aynı konuyu işliyoruz. Her camimizde sadece cuma günü değil, kürsülerde vaazlarla da vatandaşımız aydınlatılıyor." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Ocak 2023 22:35, Son Güncelleme : 23 Ocak 2023 22:36
Yazdır
Ali Erbaş açıkladı: Cuma hutbeleri nasıl hazırlanıyor?
TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İsveç'teki Kuran-ı Kerim yakılması olayı kabul edilebilir bir şey değil. Şiddetle kınıyoruz. Kutsal bir kitaba yapılan her saldırı bizi yaralıyor. Hele ki devlet izni ile yapılması asla kabul edilemez. Gösterdiğimiz tepki az bile. Menfur saldırı dolayısıyla müslümanların tepkisini koyması gerekiyor. Biz de en üst seviyede tepkimizi gösterdik.

"İsveç'te çirkinliğin yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim okunacak"

Dün sabah 90 bin camimizde sabah namazı buluşması yaptık. Herkesi Kuran-ı Kerim okumasına davet ettik. Dualarımızı yaptık. İnşallah bu konuyu uluslararası boyuta taşıyoruz. Din işleri başkanları ile çevrimiçi bir toplantı yapıp yine tepkimizi koyacağız. Mahkemelere başvurulacak, temsilcilere mektup yazılacak.

İsveç'te bu saldırının yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim okunacak. İsveççe mealleri verilecek. Bir açıklama yaparak saygımızı ortaya koymuş olacağız. Bunu biz hayra dönüştürmeliyiz. Bu bir kötülüktür. Bunu hayra dönüştürmek de bizim işimizdir.

Hac vazifesi

2020 yılında kurası çıkmış olanlar bu hac döneminde bir daha kuraya girmeden hacca gidebilecekler. 37 bin 770 kişilik kısmı gidebildi. Bır kısmı 65 yaş sınırına takıldığı için gidemedi. Şimdi 65 yaş sınırı kaldırıldı. Aşılarını yaptırmış olanlar bu sene hac görevini yapabilecekler.

Bu sene 83 bin 430 vatandaşımızı hacca götüreceğiz.

Başvurular nasıl yapılacak?

Önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıtlarını biz yeniledik. Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibarıyla e-Devlet'ten kayıt yaptırdılar.

"Son başvuruyu 31 Ocak'a kadar uzattık"

26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık.

Çarşamba günü bakanlıklar arası hac ve umre kurulumuzu topluyoruz. Hac ile ilgili konularımızı konuşup kura tarihini belirleyeceğiz.

Tamamen bize özgü bir kura sistemi yürütüyoruz. En adil sistem olarak biz kat sayılı kura sistemini uyguluyoruz.

"10 yıl önce kaydolan 100 kere kuraya giriyor"

Bu sene kaydolan kişi 1 kere kuraya girecek. Kendisiyle çarpıyoruz. Geçen yıl kaydolan 2 yıl olduğu için 4 kere kuraya giriyor. 3 yıl önce kaydolan 9 kez, 10 yıl önce kaydolmuş vatandaşlarımız bu sene 100 kere kuraya giriyor. Bu yüzden eskiden başvuranların kurasının çıkma ihtimali çok daha yüksek.

Hacca mütacaat etmiş bekleyen vatandaşların yaş ortalaması şu anda 57. Bu başvurularla birlikte değişebilir.

Ülkelerin kontenjanları neye göre belirleniyor?

Şu an için 3 milyon civarında kişi hacca gidebiliyor. Hac meşakkattir diye biliyoruz zaten. Bunu daha kolay hale nasıl getirebiliriz, imkanları nasıl genişletebiliriz konusunda görüşmelerimiz devam ediyor.

Bu sene 2 buçuk milyona yakın kişinin müracatını bekliyoruz. Bu insanların hepsini hacca götürmek mümkün değil. Suudi Arabistan'da imkan genişletme çalışmaları devam ediyor.

Bizim orada 450 sağlıkçının çalıştığı 120 yataklı bir hastanemiz var. Hac ve Umre boyunca hastane hizmet vermektedir. Bizden başka bu çapta hizmet veren ülke yoktur. Sağlık konusunda Türkiye olarak Suudi Arabistan'a da destek oluyoruz. Onların da teşekkürünü alıyoruz. Küçük çaplı cerrahi müdahaleleri de yapıyoruz.

Arafatta da sahra hastanesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Arafat'a gelemeyenleri ambulanslarla getirip orada yatırmayı ve vazifesini yapmasını planlıyoruz.

Dünden bugüne hac yolculuğu belgeseli

Dünden bugüne hac yolculuğu belgeseli hazırlandı. İlk bölümü yayımlandı, ikinci bölümü de haftaya Cuma saat 9'da Diyanet TV'de olacak.

Hacca gitmeyenler fikir sahibi olacak, gidenlerin anıları canlanacak. Hakikaten haccın hikmetleri anlatmakla bitmez. Bütün bunları anlatmaya çalışan bir belgesel oldu.

Diyanet Akademisi'nin çalışmaları

Diyanet Akademisi'ni açtık. Bünyesinde dini yüksek ihtisas merkezleri var. Meslek öncesi eğitime geçmiş oluyoruz.

Din görevlilerimizi eğitimlerini tamamlamış olarak camilerimize göndereceğiz. Diyanet'in kitabevlerinde 3 bine yakın kitap bastırıyoruz.

Cuma hutbelerinin hazırlığı nasıl yapılıyor?

Bizim hutbe hazırlama komisyonumuz var, komisyonumuz, vatandaşlarımızın o aylardaki ihtiyaçlarına göre cuma hutbesini hazırlıyor. Biz hutbeler yoluyla inançla, ibadetle ahlakla ilgili konuları aktarıyoruz. 90 bin camimizde aynı konuyu işliyoruz. Her camimizde sadece cuma günü değil, kürsülerde vaazlarla da vatandaşımız aydınlatılıyor.

Hutbelerimizi biz bir eğitim olarak görüyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi sevindiriyor.

"Çocukları camilere bekliyoruz"

Çocuklar sadece yazın değil ara tatillerde de çocukları camilere bekliyoruz. Cami kurslarında öğrendiklerini çocuklarımıza unutturmamak gerekiyor. Hafta sonlarında tatil günlerinde camilerimizi çocuklarımızla şenlendirirsek biz çok mutlu oluruz.

Gençlere yönelik tüm illerde gençlik koordinatörlerimiz var. Kitap kahve ve gençlik merkezi açtığımız yerler var. Bizim 25 milyonu aşkın öğrencimiz var. Dolayısıyla öğrencilerimize destek olmamız gerekiyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
Görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Şehidin kanı yerde kalmadı aile güvenlik güçlerine teşekkür etti
Şehidin kanı yerde kalmadı aile güvenlik güçlerine teşekkür etti
Edirne Sarayı görkemine yakışır şekilde ayağa kaldırılacak
Edirne Sarayı görkemine yakışır şekilde ayağa kaldırılacak
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediye Başkanlığında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis olarak görev yapan davacının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesine istinaden feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, rehber öğretmen ataması hakkında açıklamada bulundu.
'İcra Uzmanlığı Kadrosu ihdas edilmesini talep ediyoruz'

'İcra Uzmanlığı Kadrosu ihdas edilmesini talep ediyoruz'

'İcra Uzmanlığı Kadrosu ihdas edilmesini talep ediyoruz'
Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmelilerden kadroya geçmeleri halinde, kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetlerinin olup olmadığı haklarında uygulanacak olan kanun hükümlerini belirler. Durumlarına göre 5434 veya 5510 hükümleri uygulanır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik açtığı görev tahsisli konut davasını kazandı.
KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan avukatların avukatlık vekalet ücretinin dağıtımına ilişkin açtığı iki davayı sonuçlandırdı
Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yapılan düzenlemeyle birlikte doçent ek göstergesinden yararlanabilmek için kadroya atanma şartı getirildi!
Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

AK Parti, 2023 seçim beyannamesinde adalet alanında atılacak adımların taslağını hazırladı. Adalet Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı taslak ile hukuk fakülteleri kontenjanları azaltılacak. Böylece daha başarılı gençler arasından seçim yapılmış olacak.
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memur engelli emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlarsa, ayrıca engellilik oranı aylık bağlanmasına yeterli olmayacak şekilde düşerse engellilikten dolayı yaşlılık aylığı kesilir.
İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

İstinaf mahkemesi 'yeniden bir karar verilmek üzere' şeklinde karar verebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Bölge İdare Mahkemesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmak suretiyle dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine kesin olarak karar verileceği yönünde düzenleme getirildiğine vurgu yaparak "yeniden bir karar verilmek üzere" şeklinde verilen kararı bozdu.
Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023.
18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci

Şanlıurfa'da 18 yıl sonra erkek bebeğe kavuşan bir aşiretin mensuplarının mutluluğu görülmeye değerdi. Hastanede kalabalık bir grupla aşiretin yeni mensubunu karşılayan kişiler, duygu dolu anlar yaşadı. Bebeği kucağına alan babası gözyaşlarına hakim olamazken, doğumu gerçekleştiren doktorun sosyal medyada paylaştığı görüntüler tıklanma rekorları kırdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Haftanın fırsat ürünleri (23-29)

Haftanın fırsat ürünleri (23-29)

23 Ocak 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.