Kasapta 200, ESK'da 90 TL! Vatandaş 'ucuz' et kuyruğunda

Kırmızı et fiyatlarının yılbaşından bu yana 3 kez zamlanması vatandaşı zor duruma soktu. Vatandaş kırmızı et yemek bir yana dursun tavuk eti dahi yiyemez hale gelirken, AK Parti iktidarı çözümü yine ithalatta buldu. Macaristan'dan ithal edilecek 5 bin kasaplık hayvanın ilk partisi geçen hafta Edirne'ye geldi. Kasaplık hayvanların buradan diğer şehirlere dağıtılması beklenirken, Et ve Süt Kurumu mağazalarında ucuz et kuyrukları başladı.

Kasapta kilosu 200 TL'ye satılan kıyma ESK'da 90 TL satılıyor. Yine 230 liraya satılan kuşbaşı 100, 325 lira olan biftek 135 TL'ye satılıyor. Ucuz et almak isteyen vatandaşlar bu nedenle gün ağarmadan sabahın ilk saatlerinde ESK önünde kuyruk olmaya başladı.

YILLARCA ÇALIŞTIM BUNU MU HAK ETTİM



Talebin fazla olması nedeniyle satışların kişi başı 1 kilo ile sınırlandırıldığı Ankara Kızılay'daki marketin önünde saatlerce sıra bekleyen bir vatandaş, "Sabah yatağımdan kalktım, geldim burada kuyruğa girdim, fiş aldım şu anda da et almak için bekliyorum. Bu Türkiye'nin hak ettiği bir durum değil. Bizi yönetenler burada gelip durumumuzu görebiliyor mu? Benim sıcak yatağımda olmam lazımdı. Sabah kalkıp, güzelce kahvaltımı yapıyor olmam lazımdı. Yiyip içip geziyor olmam lazımdı. Oysa ben sabahın köründe buraya gelmişim et kuyruğunda bekliyorum, neden? Birer kilo veriyorlarmış onu alıp gideceğiz. Ondan sonra onu 1 ay yemeye çalışacağız. Yurtdışındaki insanların televizyondan yaşamlarını izliyoruz. Neden ben de o ülkenin emeklileri gibi değilim. Neden Meclis'tekiler ucuz yemekler yerken ben gelip burada et kuyruğunda bekliyorum. Yıllarca çalıştım, ülkeme hizmet ettim. Bunu mu hak edecektim ben?" dedi.

"43 YIL ÇALIŞTIM, BİRER KİLO KIYMA İLE KUŞBAŞI ALACAĞIM"



Sabah saat 05.00'te yola çıktığı için 17. sırada olduğunu söyleyen bir başka kişi de "Yenimahalle'den yola düştüm. Birer kilo kıyma ile kuşbaşı alacağım. Evim kira, 7 bin lira maaş alıyorum. 3 binini kiraya veriyoruz, 4 bini ile geçin bakalım. 43 yıl çalıştım 7 bin lira emekli maaşı alıyorum. Ülke iyi yönetilmiyor. Kendimi buraya ait hissetmiyorum sınırları açsalar nereye olsa gideceğim" diye konuştu.