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Kura tarihi bekleyen beş il kaldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim, İlk İş Yerim"de bugüne kadar 64 şehirde 164 bin 666 konutun kuraları tamamlandı. 8 Şubat'a kadar 12 ilde 36 bin 568 konutun daha hak sahibi belli olacak. Kura tarihi bekleyen son 5 il; İstanbul, İzmir, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ oldu. Bütün kuraların mart sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 08:38, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 08:38
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Kura tarihi bekleyen beş il kaldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" kuralarında sona yaklaşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül 2022'de duyurduğu, "İlk Evim, İlk İş Yerim"de bugüne kadar 64 şehirde 164 bin 666 konutun kuraları tamamladı. Proje kapsamında 7'nci etap kura çekimleri ise dün Isparta ve Bursa ile başladı. 8 Şubat'a kadar sürecek kuralarla 12 ilde 36 bin 568 konutun daha hak sahibi belirlenecek.

201 BİN HAK SAHİBİ BELLİ OLACAK

7'nci etap kura çekilişi takvimi de belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün başlayan ve 28 Ocak'a kadar sürecek kura çekimiyle Bursa'da 8 bin 650 konutun hak sahibi belli olacak. Isparta'daki 1.828 konutun kura çekimleri de dün ve bugün gerçekleştirildi. 25 Ocak'ta 1.454 konut için Burdur'da, 26-27 Ocak'ta 3 bin 150 konut için Denizli'de, 28-29 Ocak'ta 2 bin 600 konut için Muğla'da, 29-31 Ocak'ta 3 bin 975 konut için Balıkesir'de, 30-31 Ocak'ta 3 bin 72 konut için Aydın'da, 1 Şubat'ta 1.290 konut için Çanakkale'de, 1-3 Şubat'ta 4 bin 94 konut için Manisa'da, 4 Şubat'ta 1.050 konut için Uşak'ta, 5-6 Şubat'ta 2 bin 280 konut için Kütahya'da ve 7-8 Şubat'ta 3 bin 125 konut için Afyonkarahisar'da kura çekimi yapılacak. Bu kuraların tamamlanmasıyla birlikte 2 yılda 266 bin 232 konutun vatandaşlara teslim edileceği proje kapsamında 201 bin 234 konutun hak sahibi belli olacak.

GÖZLER İSTANBUL VE İZMİR'DE

7'nci etapla birlikte kura çekimi yapılan ilk sayısı 76'ya yükselecek. Kura çekim tarihi bekleyen 5 il kaldı. Bunlar, İzmir, İstanbul, Edirne Kırklareli ve Tekirdağ illeri. Gözler özellikle Türkiye'nin en büyük şehirleri olan İstanbul ve İzmir'in kura çekimlerinde olacak.
Mart sonuna kadar İstanbul 50 bin, İzmir 12 bin 400, Tekirdağ 3 bin 100, Edirne 1.350 ve Kırklareli'nde 1.148 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece, son 5 ilde toplam 67 bin 998 kura çekimi daha gerçekleştirilecek.

65 bin 915 genç ilk evine kavuştu

Bugüne kadar tamamlanan kuralarda kategorilere göre hak sahipleri de belli oldu. Buna göre, 3 bin 831 şehit ailesi ve gazi, 12 bin 623 engelli vatandaş, 38 bin 239 emekli, 65 bin 915 genç ve 44 bin 58 diğer kategorideki vatandaşlar olmak üzere toplamda 164 bin 666 vatandaş ev sahibi olmaya hak kazandı.

Mehmet Ali Parto

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