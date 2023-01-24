Gram altında yeni rekor

Bloomberght'nin haberine göre; altın, negatif ABD verilerinin dünyanın en büyük ekonomisinde ekonomik daralma endişelerini artırmasıyla bu yıl yüzde 6'ya ulaşan değer kazancını korudu.

Spot piyasada altın ons başına 1.940 doları test etti. Ons altın ve Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın tarafında da 1.173 TL ile rekor seviye kırıldı.

Zayıf perakende satış verileri, zayıf şirket kazançları ve geçen hafta işten çıkarmalar, resesyon korkularını artırırken bu, Fed'in önümüzdeki hafta para politikası toplantısında agresif parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

ABD satın alma yöneticileri endeksleri ve Fed'in tercih ettiği enflasyon verisi dahil olmak üzere bu hafta içinde açıklanacak veriler, ekonominin yüksek faiz oranları altında zayıflamaya başladığına dair daha fazla işaret için incelenecek.