Ağrı'da silahlı saldırı: 3 kişi kafasından vurularak öldürüldü
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir evin önünde silahla vurulmuş 3 kişinin cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 10:31, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 11:49
Değirmenoluğu köyünde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir evin önünde İ.G, Ş.G. ve bunların yanında çobanlık yapan Afganistan uyruklu bir kişinin cesediyle karşılaştı.
Silahla öldürüldükleri belirlenen 3 kişinin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılacak.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız