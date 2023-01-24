Bahçeli: Seçim kanununda yapılan değişiklikler 14 Mayıs'ta geçerli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.Burada yaptığı konuşmada Bahçeli, "Şunu biliniz ki 1918'den 1923'e kadar geçen tarih serüveni ve serencamında neler olmuşsa, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe teşebbüsünden bugüne kadar üç aşağı beş yukarı benzerleri yaşanmıştır. Zalim hedeflerin ve hıyanet projelerinin emel ve enerjisinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Türk milleti bekasını korumak ve kökleştirmek maksadıyla Türk devletleri zincirine Cumhuriyet rejimiyle yeni bir halka eklemiş, bu kapsamda Türklüğün teşkilatçı yapısı İmparatorluğun yıkımından yeni bir Türk devleti çıkarmayı başarmıştır" açıklamasında bulundu.Muhalefet partilerini eleştiren Bahçeli, "Dünya çapında hiçbir muhalefet partisi Türkiye'deki muhalefet partileri kadar savruk, sefil ve acınası hallere düşmemiştir. Yine dünya genelinde hiçbir muhalefet partisi bizdeki muhalefet gibi ülkesine ve milli haysiyete cephe almamıştır. İşin can alıcı noktası ise bu muhalefetin çok ciddi güvenlik sorununa dönüşmüş olmasıdır" diye konuştu.

"HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkelerine tamamıyla aykırıdır"

MHP lideri Bahçeli, HDP'nin kapatılma davasına ilişkin ise, "Evvela şunu söylemek zorundayım ki Anayasa Mahkemesinin HDP'nin talebiyle 25 Ocak 2023 tarihinde kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkelerine tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? Anayasa Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir? HDP kapatılmalıdır, hem de vakit kaybetmeksizin bu bölücü ve terör yatağı kurutulmalı, hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. HDP'nin isteğiyle Anayasa Mahkemesinin davayı sulandırması doğru değildir" şeklinde konuştu.

The Economist dergisine ilişkin konuşan Bahçeli, "Bunlar aleyhimize kurgular yapan küresel üst aklın ve melanetle çizilen büyük resmin tercümanı olan karanlık odakların husumet aparatlarıdır. 14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça, Cumhurbaşkanımızın sözde kusurlu olan demokrasimizi tam gelişmiş bir diktatörlüğe sürükleyeceğini ileri süren The Economist dergisi bu tip bir aparattır" şeklinde konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kışkırtanlar çok sinsi ve silindir bir siyasetin tasarımcılarıdır"

İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren Bahçeli, "Bu azgın provokasyonu, bu nefret saçan eylemi ifade ve düşünce özgürlüğü olarak tevil edenler de aynısıyla suç ortağıdır. İsveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri ABD'nin dublör ülkeleridir. Viking mantığı ABD'nin kovboy aklıyla bir ve beraberdir. Danimarkalı Rasmus Paludan isimli bir alçağın eline çakmak tutuşturup Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kışkırtanlar, bunu da Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptıranlar çok sinsi ve silindir bir siyasetin tasarımcılarıdır" ifadelerini kullandı.

"NATO'yla doğmadık, NATO'suz da çok şükür ölmeyiz"

"Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi kitabımıza el uzatan, buna hizmet eden, göz yuman, ortam hazırlayan kim olursa olsun, hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra'da mutlaka hesaplaşacak, bunlara asla taviz vermeyecektir. Viking uzantıları ardına efendilerini alsa da, Türk'ün töresini, İslam'ın sancağını, mukaddesatımızın onurunu zedelemeye güç yetiremeyecektir. Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler varsa buyursun açsınlar, NATO'yla doğmadık, NATO'suz da çok şükür ölmeyiz."

26 Ocak 2023'te yapılacak 11'inci altılı masa toplantısını değerlendiren, Bahçeli şunları kaydetti:

"Kimi aday yapıp yapmayacakları, birbirlerine hangi yöntemlerle kazık atıp atmayacakları artık kendi bilecekleri bir şeydir. Milletimizin gündemi zillet değil, vatandır, bayraktır, bağımsızlıktır, 14 Mayıs demokrasi zaferidir."

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağını iddia edenler ayak takımıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik iddiaları değerlendiren Bahçeli, "Milli birliğin ve kardeşliğin adresi Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağını iddia edenler hukuk cahili, dış tazyik ve destekli ayak takımıdır. Aynı şekilde 14 Mayıs tarihi dikkate alındığında, 31 Mart 2022 tarihinde kabul edilip 6 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7393 sayılı Kanun ile seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin seçimlerde geçerli olamayacağını açıklayanlar demokrasi kaçkını, hukuk tanımaz kifayetsizlerdir" ifadelerine yer verdi.

Adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu kaydeden Bahçeli, seçim kanunlarında yapılan değişiklerin 14 Mayıs 2023 tarihinde hukuken geçerli olduğunun altını çizdi.

"İYİ Parti Başkanı silahlara değil, siyasete veda edeceği günlere eninde sonunda ulaşacak"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır 2'inci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmayı hatırlatan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'ne ihanetin, tarla kurultaylarının, imza kampanyalarının nedeni sanıyorum çok daha netleşmiştir. Biz biliyorduk, bununla birlikte herkes de görmüştür. Silahlara veda mesajını öncelikle düşünüp tavır geliştirmesi gerekenler bir zamanlar yan yana olduğumuz kişilerdir. İYİ Parti Başkanı silahlara değil, siyasete veda edeceği günlere eninde sonunda ulaşacak, bir daha da hiç kimseyi kandırmaya, aldatmaya, gülücükler saçarak gizli emellerini saklamaya yeltenemeyecektir" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın bugünden itibaren en az bin 500 oyu var demektir"

Konuşmasının ardından partililere "100 Oy" kartını gösteren Bahçeli, "Bu 100 oyu dağıtıyoruz. Burada bulunan arkadaşlarımızı cem ettiğimde Cumhur İttifakı'nın bugünden itibaren en az bin 500 oyu var demektir" dedi.