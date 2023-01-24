Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırıldı

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı çağırarak olayı protesto etti.

Bakanlık, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Hollanda'nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır." ifadeleri kullanıldı.

Bu eylemlerin yalnızca Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef aldığı, ayrıca bir arada barış içinde yaşama kültürünü zedelediği vurgulanan açıklamada, "Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir." denildi.

Açıklamada, Hollanda makamlarının, olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasının, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesinin beklendiği kaydedildi.