Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 14:11, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 14:11
Türkiye-İran sınır hattında bulunan güvenlik duvarının yanındaki yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit düştü.
Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız