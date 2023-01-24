13 yaşındaki Emsal ile 35 yaşındaki annesi yeniden okula kazandırıldı
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, merkeze bağlı Tahtalı köyünde 8'inci sınıfta okulunu bırakan Emsal Genç ile kızı gibi okula devam edemeyen annesi Fadime Genç'i (35) ikna ederek yeniden okula kazandırdı. Fadime Genç'in kaydı açık liseye, kızının kaydı da 8'inci sınıfa yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında Bitlis merkez ve köylerinde
okula devam edemeyen ya da kayıt yaptırmayan öğrencileri tespit edilmesi ve
yeniden okula kazandırılması için eylül ayında 'ikna ekipleri' oluşturularak
çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 521'i kız, 520'si erkek olmak üzere toplam 1041
öğrenciye ulaşıldı ve ailelerle görüşülerek ikna yoluyla bu çocuklar yeniden
okula kazandırıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz da bu çalışmalar kapsamında kent merkezine
yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tahtalı köyünü ziyaret etti. Korkmaz,
8'inci sınıfta okulu bırakan Emsal Genç için aile ile görüşülürken, 4 çocuğu
olan annesi Fadime Genç'in de yıllar önce kızı gibi okulunu terk ettiğini öğrendi.
Emin Korkmaz, önce Emsal'in okuluna dönmesini sağladı. Ardından da anne Genç'e
eğitimine kaldığı yerden devam edebileceğini ve yardımcı olacaklarını söyledi.
Bunun üzerine anne Genç'in kaydı açık liseye, kızı Emsal'in ise köydeki okula
yapıldı. Anne ve kızı yeniden eğitime başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, 4 aylık sürede 1041 öğrenciyi yeniden okula kazandırdıklarını
belirterek, "Çok bereketli bir gün oldu. Çeşitli nedenlerle okulunu terk
etmek zorunda kalan kızımız Emsal'i yeniden okula kazandırdık.
Annesinin kaydını ise açık liseye yaptık. O da memnuniyetle bunu kabul etti.
Kızımızın hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu, spor lisesine devam etmek istediğini
de bize söyledi.
Yaptığımız çalışmalar sonucu bugüne kadar temel eğitimde 932, ortaöğretimde
de 109 öğrenci yeniden okula kazandırdık. Sadece aralık ayında okula kazandırdığımız
öğrenci sayımız ise 308 oldu. Bu öğrencilerden bir tanesi de Emsal kızımız"
dedi.