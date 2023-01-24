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Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda

TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 15:20, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 15:22
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Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Komisyonun 19 Ocak Perşembe günkü oturumunda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere başlandı.

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