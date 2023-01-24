Trabzon'da başı cam kavanoza sıkışan kedi kurtarıldı

Ortahisar ilçesine bağlı 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde sahipsiz kedinin başı, yiyecek aradığı sırada çöpe atılmış cam kavanoza sıkıştı.

Kediyi yakalayarak kurtarmaya çalışan mahalle sakinleri, başarılı olamadı. Bir süre sonra nefes almasını engelleyen kavanozu kısmen kıran kediyi gören bir hayvansever, Ortahisar Belediyesi Küçük Dostlar Kliniğini aradı.

Klinik ekipleri, kediye yardım etmek üzere mahalleye geldi. Kedi, veteriner hekim Ahmet Köz'ün müdahalesiyle boynundaki cam parçasından kurtarıldı.

Ahmet Köz, AA muhabirine, ekiplerin telefonla gelen şikayet üzerine kediyi yakalayarak kliniğe getirdiğini söyledi.

Kedinin başının, çöpte beslenirken bulduğu kavanozun içerisine girdiğini belirten Köz, "Sonrasında kavanoz kırılınca bilezik gibi boynunda kalmış. Bir kısmı kırılmış kavanozun, kapağın kapandığı kısmı boğazında kalmış. Hatta ağzına doğru gelmiş, yemek yemede de sıkıntı yaşıyordu. Gelir gelmez hemen anesteziye alındı, kavanozu kırarak hayvana zarar vermeden çıkardık, sonrasında kısırlaştırıldı. Şu andaki sağlık durumu erken müdahale edildiği için gayet iyi." dedi.

Köz, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Kedi, sokakta sırf bu durumdan dolayı açlıktan ölebilirdi, kırılma sırasında keskin bir parça boğazını kesebilirdi. Bu durumlarla daha önce de karşılaştık. Son bir ayda üçüncü kez bu durumla karşılaşıyoruz. Eskiye göre daha sık karşılaşmaya başladık. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kavanoz kapakları, tavuk kemikleri, balık kancası, turşu bidonları gibi eşyaları daha dikkatli, gazete kağıdına sararak çöpe atmamız gerekiyor. Bunu sadece sokak hayvanları için değil, çocuklar, temizlik görevlileri için de yapmalıyız."

Kediyi yarın aldıkları mahalleye bırakacaklarını ifade eden Köz, "Hayvanın alındığı sokağa bırakılması oldukça önemli. Sokağı tanıdığı için saklanacağı yeri, mahalle sakinlerini, çevreyi, trafiği, seveni sevmeyeni biliyor. Özellikle kedilerin aynı sokakta kalmalarına özen gösteriyoruz." diye konuştu.