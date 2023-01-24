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Organları bağışlanan kişiyle, sağlığına kavuşan yaşlı adamın doğum günleri aynı

ÇANAKKALE'de 12 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan ve diyalize giren 75 yaşındaki hasta uygun nakilin bulunmasıyla sağlığına kavuştu. Buraya kadar her şey normaldi, bir tesadüf herkesi şaşırttı. Beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan kişiyle, sağlığına kavuşan yaşlı adamın doğum günlerinin birebir aynı olduğu ortaya çıktı.<

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 17:49, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 17:51
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Organları bağışlanan kişiyle, sağlığına kavuşan yaşlı adamın doğum günleri aynı

Tekirdağ'da yaşayan Muzaffer Göksal, 12 yıl önce yüksek tansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliğine yakalandı. Doktora giden Muzaffer Göksal'a yapılan tedavi sonrası böbrek nakli olması yada diyalize girmesi gerektiği bildirildi. Ailesinde doku uyum olmaması sebebiyle Muzaffer Göksal diyalize girmeye başladı.

Muzaffer Göksal, böbrek nakli için Akdeniz Üniversitesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Yaklaşık 10 yıl boyunca böbrek nakli bekleyen Muzaffer Göksal, bir yıl önce ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne böbrek nakli için başvurarak beklemeye başladı.

Ölen kişi ile böbrek nakli olan hasta 18.05.1947'de doğmuş

Bursa'da geçtiğimiz hafta İ.S.'nin beyin ölümü gerçekleşmesi sonrası ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. 18.05.1947 tarihinde doğan Muzaffer Göksal'a, doku uyum testlerinde belirlenen uygunluk sonrası aynı gün, aynı ay ve aynı yıl doğduğu beyin ölümü gerçekleşen hasta İ.S.'nin böbreği 18 Ocak tarihinde 3 saat süren operasyonla başarılı bir şekilde nakledildi.

Muzaffer Göksal, aynı gün doğduğu İ.S.'nin kendisine nakledilen böbreğiyle tekrar sağlığına kavuştu.

ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, "Muzaffer bey, 12 yıl önce yüksek tansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliği yaşıyor. Doktora gidiyor tedavisinde böbrek nakli yada diyalize girmesi isteniyor. Aile içinde doku uyumu olmadığı için diyaliz makinesine bağlanmak zorunda kalıyor. 12 yıldır diyalize giren bir hastamızdır. Kendisi bir umut Akdeniz Üniversitesi Organ Nakil Merkezine müracaat ediyor. Orada 10 yılı aşkın bir süredir böbrek nakli için sıra bekliyor ama sıra gelmiyor. Sonrasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezimize kayıt oluyor. 1 yıl içerisinde kendisine uygun böbrek bulunuyor. 18 Ocak tarihinde Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın doku uygunluk testlerinde Muzaffer beye nakil için uyumlu olduğu belirlendi. Kendisini merkezimize davet ettik. Merkezimizde gerekli değerlendirme sonrası 3 saatlik bir operasyonla böbreği naklettik" dedi.

Doğum günleri birebir aynıydı

Ameliyat sonrası dikkatlerini çeken ilginç bir durum olduğunu da belirten Prof. Dr. Cabir Alan, şunları söyledi: Muzaffer bey ile bağışı yapan kişinin doğum tarihleri birebir aynıydı yani ikisi de aynı gün doğmuş. Bu hem bizim için hem hastamız için hoş bir tesadüf oldu. Muzaffer beye nakledilen böbrek şuanda çok iyi durumda, günlük 2.5 litrelik bir idrar çıkışı var. Muzaffer bey artık diyaliz makinasından kurtuldu. Hastamızı birkaç gün içinde taburcu edeceğiz."

Ülkede yaşanan böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni hipertansiyon ve diyabet olduğuna da dikkat çeken Alan, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle ailesinde böyle olan bireylerin mutlaka periyodik aralıklarla aile hekimi, üroloji, dahiliye uzmanına kendilerine göstermelerini faydası var. Ben vatandaşlarımızı organ nakli olması konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum."

Böbrek nakli olmadan önce günlük hayatında bir takım zorluklar yaşadığını anlatan Muzaffer Göksal, "İşlerimi yaparken zorlanıyordum, halsizlik yaşıyordum. Diyalize girdiğim zaman uzun sürüyordu. Fakat böbrek nakli olduktan sonra rahatladım. Sağlığıma kavuştum. Yeniden dünyaya geldim. Çalışabileceğim, işlerimi yapabileceğim. Hocalarıma da çok teşekkür ederim. Böbrek nakli konusunda bağış yapmak isteyen vatandaşlar çekinmesinler, korkmasınlar. İnsanlar hayatları boyunca tek böbrekle de yaşayabiliyor. Böbrek nakli bekleyen hastalar için organ nakli bağışı yapıp, hasta olmaktan yatalak olmaktan kurtarsınlar" diye konuştu.

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