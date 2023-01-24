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Yorgun mermiyle yaralanan çocuk, bir yıllık tedavinin ardından yürümeye başladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yorgun merminin başına isabet ettiği çocuk bir yıllık tedavinin ardından yürümeye başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 19:57, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 20:18
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75. Yıl Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ve geçen yıl yılbaşı gecesi atılan havai fişekleri izlemek için çatıya çıkan Ahmet Bilgin (9) aniden yere yığıldı.

Ailesi başını saksıya çarptığını düşünerek Bilgin'i özel bir hastaneye götürdü. Buradaki kontrollerin ardından doktorlar tarafından Bilgin'in başına mermi isabet ettiği belirlendi.

Çocuk, sevk edildiği Medical Point Gaziantep Hastanesinde 5 ameliyat geçirdi, yaklaşık 7 ay hastanede tedavi gördü.

Hastaneden taburcu edildikten sonra fizik tedavi gören Bilgin, yürümeye başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel, gazetecilere, yaklaşık bir yıl önce ateşli silah yaralanması nedeniyle hastaneye getirilen Bilgin'in beyinde ödem ve kanama bulunduğunu anımsattı.

Bilgin'e uzun süreli tedavinin yaptıklarını ifade eden Güzel, "Bilgin önemli bir süreçten geçti. Nereden geldiği belli olmayan bir mermi çocuğumuzu bu hale getirdi. Havaya rastgele ateş edilmesiyle bir aile kötü zamanlar geçirdi, çocuk ise acılar çekti." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Fatih Bilgin ise hastanedeki kontrollerin ardından çocuğunun asıl yaralanma sebebini öğrendiklerini kaydetti.

Bilgin, "Hastaneden eve getirdiğimizde çocuğumuz yürüyemiyordu. Fizik tedavi ile yürümeye başladı, yeni yeni adım atmaya başladı. Şu an bizi teselli edecek tek şey silahı ateşleyenlerin bulunması. Bizim çocuğumuz böyle oldu ama başkalarının çocuğu böyle olmasın." diye konuştu.

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