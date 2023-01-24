Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreterinin ölümüyle ilgili davanın görülmesine başlandı

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Murat T. ile Muhiddin Sağlam'ın eşi Hatice, çocukları Hediye, Muhammed Berk ve Seyfettin Sağlam katıldı.

Sanık Murat T, duruşmadaki savunmasında, kendisinin de aile gibi mağdur olduğunu öne sürdü.

Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Murat T, "Sadece kovan üzerinden hareket ediliyor. Yargılandığım FETÖ davası var, henüz sonuçlanmadı. Yargılanmadan suçlu muamelesi gördüm. Benimle alakası olmayan bir durumdan aylarca tutuklu kaldım." şeklinde savunma yaptı.

Kendisinin 2008-2011 yıllarında Mardin'de görev yaptığını anlatan Murat T, "Evimden çıkan kovanlar, özel güvenlik şirketlerinin silahlarına ait. Kovanların evimde olması meraktan kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanının "Silahın bir özelliği yok, neden çok kullanılan bir silahın kovanını alıyorsun?" şeklindeki sorusu üzerine Murat T, şunları söyledi:

"Suçlu olsam neden kovanı saklayayım? 25 Temmuz 2016'da gözaltına alındım. Kovanlar kilitli siyah çantadaydı. Polisler bana çantanın şifresini sordu. Muhtemelen evimde arama yapanlar ve bu kovanlardan sorumlu olanlar koydu. Bu kovanı kimin koyduğunu bulmamız gerekiyor. Bu kovan sonradan konuldu. Ortada profesyonel bir cinayet var. Bu cinayet benim üstüme yıkılmaya çalışılıyor. Tanımadığım, bilmediğim birisi. Yıllardır kovanı evimde saklamam akla mantığı uymuyor. Ben masumum."

Hatice Sağlam ise olayın öncesinde bahçede 2 kişi gördüğünü ve bu kişilerin robot resimlerinin çizildiğini belirterek, suçluların bulunmasını istedi.

Müşteki avukatı Akif Güzel de olayın ardından bir kişinin emniyete "itiraf mektubu" yazılı mektup teslim ettiğini dile getirerek, mektubu emniyete götüren kişinin dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Nisan'a erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Seyfettin Sağlam, faillerin bulunmasını istediklerini kaydetti.

Kastamonu'da evinin önünde 27 Aralık 2012'de silahlı saldırıya uğrayan Muhiddin Sağlam hayatını kaybetmişti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 25 Temmuz 2016'da gözaltına alınan ve daha sonra meslekten ihraç edilen polis memuru Murat T'nin evinde yapılan aramada bir çanta içinde silah kovanlarına rastlanmış, geçen yıl tamamlanan kriminal incelemede bunların Muhiddin Sağlam cinayetinde kullanılan silahtan çıkan kovanlarla eşleştiği belirlenmişti.

Bunun üzerine tutuklanan Murat T, 10 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.