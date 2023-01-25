RTÜK başkanlık seçimi için toplanıyor

RTÜK'ün mevcut başkanı Ebubekir Şahin'in iki yıllık görev süresi yarın doluyor. Şahin son olarak 25 Ocak 2021'de ikinci defa başkan seçilerek görev süresini dört yıla tamamlamıştı.

RTÜK Başkanı Şahin ve başkanvekili Orhan Karadaş'ın görev süresinin dolması nedeniyle bugün RTÜK Üst Kurulu üyelerine yarın saat 11:00'de başkan ve başkanvekili seçimi gündemiyle toplanılacağı bildirildi.

Toplantıda yapılacak gizli oylamayla iki yıllık süre için RTÜK'ün başkan ve başkanvekili seçilecek.

Öte yandan yarınki gizli oylama öncesi RTÜK Başkanı Şahin, başkanvekili Karadaş, üyeler Mehmet Daniş, Mete Hacıarifoğlu, Nurullah Öztürk Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bakanlıkta görüşme düzenledi.

Diken'in cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göreyse Şahin aynı gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüştü. Görüşmede Erdoğan'ın Şahin'e göreve devam etmesini istediğini aktardığı belirtildi.

Ebubekir Şahin, 2017'de üyeliğine seçildiği RTÜK'ün başkanlığına ilk olarak 2019 yılında seçildi. Ardından 2021 yılında bir daha seçildi.