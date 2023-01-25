Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor

TBMM lokantasındaki fiyatlar yeniden gündemde
TBMM lokantasındaki fiyatlar yeniden gündemde
Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sedat Peker' açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sedat Peker' açıklaması
2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı
2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı
Sağlık Bakanlığı'ndan 4924'e tabi sözleşmeli personelle ilgili Genelge
Sağlık Bakanlığı'ndan 4924'e tabi sözleşmeli personelle ilgili Genelge
YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
Yeni yılda ikinci el oto fiyatları yüzde 10 arttı
Yeni yılda ikinci el oto fiyatları yüzde 10 arttı
RTÜK başkanlık seçimi için toplanıyor
RTÜK başkanlık seçimi için toplanıyor
AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar
AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar
Benzine büyük zam geldi, motorine zam yolda
Benzine büyük zam geldi, motorine zam yolda
Online ticarette iade vurgunu
Online ticarette iade vurgunu
Seçimler için önce TBMM yolu denenecek
Seçimler için önce TBMM yolu denenecek
50/d'li araştırma görevlilerine kadro teklifi, komisyonda kabul edildi
50/d'li araştırma görevlilerine kadro teklifi, komisyonda kabul edildi
Bakan Bilgin: EYT'liler Mart'ın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekler
Bakan Bilgin: EYT'liler Mart'ın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekler
AK Parti'de 4 il başkanlığına atama
AK Parti'de 4 il başkanlığına atama
Emniyet'ten Rütbe Terfi Yazılı Sınavı sonucu açıklaması
Emniyet'ten Rütbe Terfi Yazılı Sınavı sonucu açıklaması
Erdoğan: Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Erdoğan: Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Başörtüsü düzenlemesi Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Başörtüsü düzenlemesi Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı
Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı
İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,8080 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 10:50, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 10:51
Yazdır
Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor

Dün, en düşük 18,7531 ve en yüksek 18,8267 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8008'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8080'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 20,4970'ten, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen altında 23,1680'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 101,8'den işlem görüyor. Bugün yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,0910 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin arttığını, bunun da doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını söyledi.

ABD'de açıklanan şirket karlılıkları piyasa öngörülerinin üzerinde gerçekleşse de gelecek döneme ilişkin tahminlerinin çoğunlukla olumsuz olması ve ülkede 3 aylık hazine bonosu ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın 125 baz puana çıkması ülkede resesyon endişelerinin güçlendiğine işaret etti.

Bugün, Almanya'da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 101'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
TBMM lokantasındaki fiyatlar yeniden gündemde
TBMM lokantasındaki fiyatlar yeniden gündemde
Uzmanlar, apartman ve site aidatlarına ilişkin bilinmesi gerekenleri açıkladı
Uzmanlar, apartman ve site aidatlarına ilişkin bilinmesi gerekenleri açıkladı
Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Brent petrolün varil fiyatı 86,52 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 86,52 dolar
Yeni yılda ikinci el oto fiyatları yüzde 10 arttı
Yeni yılda ikinci el oto fiyatları yüzde 10 arttı

Bu Habere Tepkiniz

Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, merkezi ısıtma sistemleri kurma, kurdurma, işletme veya işlettirme görev ve yetkisinin büyükşehir Belediyesinde olduğundan, ilçe belediyesine ait Bölgesel Isıtma Sisteminde tahsildar kadrosunda çalışmakta olan davacının kadrosunun da büyükşehir belediyesine aktarılmasını hukuka uygun buldu.
YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama

YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 'pedagojik formasyon' hakkında bilgilendirme yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi.
Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Bazı üniversiteler akademik kadro ilanlarında, YÖK Yürütme Kurulu'nun 2020 tarihli kararına rağmen eşdeğer bölüm mezunlarının başvurularını kabul etmiyor.
Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediye Başkanlığında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis olarak görev yapan davacının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesine istinaden feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, rehber öğretmen ataması hakkında açıklamada bulundu.
Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmelilerden kadroya geçmeleri halinde, kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetlerinin olup olmadığı haklarında uygulanacak olan kanun hükümlerini belirler. Durumlarına göre 5434 veya 5510 hükümleri uygulanır.
Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik açtığı görev tahsisli konut davasını kazandı.
KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan avukatların avukatlık vekalet ücretinin dağıtımına ilişkin açtığı iki davayı sonuçlandırdı
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Bahçeli'den, Sinan Ateş'i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Bahçeli'den, Sinan Ateş'i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş cinayeti ile ilgili soru sorması engellendi. Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti sorusu sorulması üzerine sinirlendi. "İşine bak hadi işine bak"
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
Bir dilim ekmek yerine geçen besinler

Bir dilim ekmek yerine geçen besinler

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için alternatif ekmeğin yerine geçen besinler listesini sizler için hazırladık...