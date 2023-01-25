Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmelilerden kadroya geçmeleri halinde, kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetlerinin olup olmadığı haklarında uygulanacak olan kanun hükümlerini belirler. Durumlarına göre 5434 veya 5510 hükümleri uygulanır.