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İstanbul'a hafta sonu kuvvetli yağmur geliyor

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan:- "İstanbul'da cuma akşamı başlayan ve gece kuvvetlenen bir yağmur görülüyor. Bu su baskınlarına, sele sebebiyet verebilir. Cumartesi günü öğleden sonraya kadar kuvvetli yağış devam edecek"- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek:- "3-4 saat içerisinde yağış metrekareye 25-30 kilograma kadar çıkıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 12:06, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 12:17
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İstanbul'a hafta sonu kuvvetli yağmur geliyor

- Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da yakın zamanda kar yağışı görülmeyeceğini ancak hafta sonu beklenen kuvvetli sağanağın olumsuz etkilerine karşı önlem alınması gerektiğini bildirdi.

İstanbul'da geçen yıl hayatı olumsuz etkileyen kar yağışına ilişkin görüntüler bugünlerde cep telefonları ve sosyal medyada hatıra olarak paylaşılırken herkes yeni yağışlı havanın beklentisi içerisine girdi.

Ancak meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre İstanbul'da yakın zamanda kar yağışı beklenmiyor.

Düzensiz yaz yağışlarının ardından sonbahar mevsimi ve kış aylarında şu ana kadar yağışlar uzun yıllar ortalamasının çok altında seyrediyor. İstanbul'da barajlardaki su oranı son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Türkiye genelinde Orta Akdeniz ve Balkanlar'dan gelen hava dalgalarıyla ocak sonu ve şubat başında yağışların önemli miktarda artması bekleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, son meteorolojik gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

- Kuvvetli yağış uyarısı

Cumadan itibaren Trakya'nın batı ve kuzeyinde yağmur görüleceğini ifade eden Demirhan, İstanbul'da ise hava sıcaklıklarında çok önemli bir düşüşün yaşanmayacağını ancak yağışın yağmur şeklinde olacağını dile getirdi.

Ege'nin orta ve güney kesimleri ile Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli yağışla birlikte yıldırım düşebileceğini belirten Demirhan, vatandaşların su baskını, sel ile yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını ve önlem almasını istedi.

Cumartesi itibarıyla İç Anadolu'nun doğu kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile kısmen Akdeniz'in iç kesimlerinde kar beklendiği dile getiren Demirhan, Trakya'nın batı ve kuzey kesimlerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur ihtimalinin bulunduğunu aktardı.

Avrupa üzerindeki alçak merkezin Orta Akdeniz'den Türkiye'ye hareket ettiğini bildiren Demirhan, bu merkezin öncelikle perşembeyi cumaya bağlayan gece Trakya'yı etkileyeceğini, cumartesi günü ise etkisini artıracağını kaydetti.

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin de bilgi veren Demirhan, "Sıcaklıklarda perşembe günü bir düşüş var. İstanbul'da cuma akşamı başlayan ve gece kuvvetlenen bir kuvvetli yağmur görülüyor. Bu su baskınlarına, sele sebebiyet verebilir. Cumartesi günü öğleden sonraya kadar kuvvetli yağış devam edecek. Sıcaklıklar da 4-5 dereceler seviyesine kadar inebilir. Ardından sıcaklığın yeniden 10 dereceler civarına kadar artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Demirhan, Ankara'daki sıcaklıkların cuma itibarıyla düşüş göstereceğini, yağışın da daha çok yağmur şeklinde görüleceğini söyledi. Demirhan, pazartesi ile devamında ise yağmur ve düşük sıcaklıkların devam edeceğini kaydetti.

- Ege Bölgesi'nde yağmur olacak

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Tek ise Orta Akdeniz ve Balkanlar'dan gelen havanın önümüzdeki günlerde Türkiye'de etkili olacağını belirtti.

Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistemin perşembe öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ege kıyılarını etkisi altına alacağını ifade eden Tek, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Aydın gibi şehirlerde kuvvetli yağışlar görüleceğini dile getirdi.

Perşembe akşam saatlerinde yağışın Trakya'yı ve Marmara'nın batısını da etkisi altına alacağını bildiren Tek, şöyle devam etti:

"Gece saatlerinde ise Ege kıyıları ve Marmara genelinde kuvvetli yağmur şeklinde yağışlar görülüyor. Cumartesi günü Ege'de yağışlar sürüyor, Marmara'nın daha çok güneyi yağmurlu, İstanbul çok kuvvetli bir yağış almayacak. Bu sistem, İç Anadolu ve Ege'nin güneyi ile Akdeniz'i etkisi altına alıyor. Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç bölgelerinde de yağmurlar görülecek. Yağışlar hızla yurdun doğusuna doğru kayacak, Karadeniz ve Marmara hariç diğer kesimler yağışlı olacak. Cumartesiden itibaren kuzeyden soğuk hava sarkmaya başlıyor. Doğuya kayan sistem yüksek kesimlerde kar yapacak. Marmara ve Trakya'da yağmurlar var ama Edirne-Kırklareli çevresinde karla karışık yağmur görülecek."

Ankara'da cuma ve cumartesi yağmur geçişleri, pazar günü yağmurla birlikte karla karışık yağmur geçişi görüleceğini aktaran Tek, İzmir'de ise perşembe, cuma, cumartesi ve pazar çok kuvvetli yağışlar olacağını dile getirdi.

- "Toplam 40-50 kilogram yağış düşebilir"

Hafta sonuna kadar İstanbul'daki yağışların kuvvetli olmadığını belirten Tek, cuma günü İstanbul'da metrekareye 5-6 kilogram civarında yağış düşeceğini, cumartesi günü ise 3-4 saat içerisinde yağışın metrekareye 25-30 kilograma kadar çıkacağını ifade ederek, "Toplam 40-50 kilogram yağış düşebilir. Yağış pazar günü de devam edecek, pazartesi ise zayıf şekilde sürebilir. İstanbul'da ocak ayı uzun yıllar yağış ortalaması 106 kilogram civarında. Bugüne kadar düşen yağış miktarı ise yaklaşık 13 kilogram. Çok kurak bir ocak ayı geçiriyoruz. Bu gelecek yağışlarla geçmiş yıllara göre fark 4'te 1 oranına kadar düşecek." diye konuştu.

İstanbul-Ankara geçiş güzergahında yer alan Düzce-Bolu civarında cumartesiyi pazara bağlayan gece kuvvetli kar yağışı görülebileceğini anlatan Tek, cumartesi gecesi ve pazar sabahı bu bölgeyi kullanacakların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Ocak sonunda Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da, Ege'nin iç kesimleri, Afyon-Kütahya bölgesinde kar yağışlarının görüleceğini dile getiren Tek, Ege kıyılarının yağmurlu olacağını belirtti.

Tek, şubat başında ise İstanbul'la birlikte Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz genelinde kar yağışı görülebileceğini, yurdun diğer kesimlerinde soğuk havanın devam edeceğini sözlerine ekledi.

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