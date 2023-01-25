TBMM lokantasındaki fiyatlar yeniden gündemde

TBMM'deki lokantada milletvekillerine hizmet veren lokantadaki fiyatların düşük olması, her zaman tartışılan konulardan biri oldu.

Zaman zaman sosyal medyada paylaşılan lokanta fişleri, bu tartışmaları alevlendiriyordu.

TBMM restoranından paylaşılan bir adisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yüksek gıda fiyatlarının uğramadığı Meclis lokantasında milletvekillerinin oldukça kalabalık menüye çok az bir ücret ödemesi dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada gündem olan görüntüden sonra vatandaşlar sıradan lokantalarla meclis lokantasının fiyatlarını karşılaştırdı.

Adisyona yansıyan bazı fiyatlar ise şu şekilde:

Bademli Ilık Salata 16 TL

Cheese Burger 45 TL

Kutu Kola 9 TL

Kuver 3 TL

Mercimek Çorbası 6 TL

Mıhlama 45 TL

Pizza Anadolu 32 TL

Profiterol 11 TL

Şişe Niğde Gazoz 6 TL