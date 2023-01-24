343 personel mağdur oldu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 16 yıl aradan sonra açılan Milli Emlak Uzmanlığı özel sınavının 30 Ekim 2022 tarihinde yazılı aşaması, 7-16 Aralık 2022 tarihleri arasında ise mülakat aşaması tamamlanmıştır. Sınavın hem yazılı hem de sözlü aşamalarında başarılı olan 343 kişinin ataması kadro kısıtlaması nedeniyle yapılamamıştır.

Memurlar net ailesi olarak tekrardan sınav sürecine girmenin gerek personeller gerekse kurumlar açısından iş gücü ve zaman kaybı gibi olumsuzlukları beraberinde getirdiği yıllarca gözlemlediğimiz bir olgudur.

Önceki yıllarda farklı kurumlarda kadro kısıtlaması nedeniyle atanamayan personeller için ek geçici madde çıkartılarak yapılan kanuni düzenlemenin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı web sitesinde yayımlanan Kesin Başarı Listesinde yer alan ancak kadro uygulaması nedeniyle atanamayan personeller için de yapılarak uzman olarak atanmalarının sağlanması motive edici bir gelişme olacaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un destekleriyle verilecek olan bu müjde taşrada fedakarca çalışan Milli Emlak memurları için büyük bir sevinç olacaktır.

