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5510'a tabi engelli memur rapor oranını yükselttiğinde malulen emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur rapor oranını yükselttiğinde malulen emekli olabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 00:10, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 13:59
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5510'a tabi engelli memur rapor oranını yükselttiğinde malulen emekli olabilir mi?

Soru : Forum üyesiyim 2011 yılında 4a olarak sigortam var hizmet birleştirmesi yaptım 2015 yılında yüzde 45. Engelli olarak memur oldum hitap hizmet dökümümde Emeklilikte 18 sigortalılık yılına tabidir. Maluliyet durumunun SGK tarafından onaylanması halinde 12.09.2029 tarihinde, 13 yıl hizmeti doldurduğu takdirde emekliliğe hak kazanır. 65 Yaş Sınırına Tabi Olup 05.02.2045 Tarihine Kadar Çalışabilir.

Hesaplanan Emeklilik Yaşı 5434 S.K. 40. Md. ile İlgili Kanunlarındaki Yaş Haddinden Büyükse Bu Kanunlardaki Yaş Hadleri Esas Alınır yazmaktadır 2029 yılında raporumu yükselterek malülen emekli olabilir miyim benim için önemli bir konu cevaplarsanız sevinirim

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurların malul sayılma durumları 5510 sayılı Kanun Madde 25 hükmünde belirlenmiştir. Bu madde hükmüne göre memurun malul sayılması için çalışma gücünün en az % 60 ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte çalışma gücünü kaybettiğinin SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekmektedir.
Ancak, maddede yer alan önemli olan konu memurun ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce memurun çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin önceden veya sonradan tespit edilmesi durumunda bu hastalık veya engelliliği sebebiyle malüllük aylığından yararlanamama halidir.

Yani, göreve girmeden önce % 60 oranından az bir rahatsızlık olması ve bu rahatsızlık oranının sonradan artması malullük aylığının bağlanmasına engel bir durumu ortaya çıkarmadığını değerlendirmekteyiz.

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar hakkında engelliliklerinden dolayı uygulanacak olan diğer bir hüküm de 5510 sayılı Kanunun 28. maddesidir. Bu madde hükmüne göre; Göreve başlamadan önce % 60 veya meslekte kazanma gücünü yitirecek derecede bir engeli olmadığı tespit edilenlerin çalışma gücündeki kayıp oranına göre yaşlılık aylığı bağlanması için;

- Engellilik oranı % 40 ila % 49 arasında olanların 18 yıldan beri sigortalı olmaları + 4680,

- Engellilik oranı % 50 ila % 59 arasında olanların ise en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları + 4320, gün SGK primleri yatırılmış hizmetlerinin olması gerekmektedir.

Ayrıca, göreve başlamadan önce çalışma gücünün en az % 60 ını veya görevlerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünün kaybedildiğinin SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi durumunda da memurun malulen emeklilik değil de yaşlılık aylığı bağlanması mümkün olabilmekte, bu durumda da memurun en az 10 yıldan beri sigortalı bulunması ve toplam olarak da 1800 gün SGK primleri yatırılmış hizmetlerinin olması gerekmektedir.

Ancak, memurun göreve başladıktan sonra çalışamayacak duruma gelmesi ve bu durumu da göreve başlamadan önceki hastalığının devamı olması halinde, yeni rahatsızlık durumu şayet çalışma gücünün en az % 60'ını veya görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybedecek derecede bir rahatsızlık olduğunun SGK Sağlık Kurulunca karar verilmesi halinde malullük nedeniyle aylık bağlanması gerektiğini, (bu durumda da en az 10 yıldan beri sigortalı olmak + toplam olarak 1800 gün hizmetin olması şartıyla) değerlendirmekteyiz.

Bu açıklamalar ışığında emekli olabilmenizle ilgili neler söylenebilir?

Belirttiğiniz rahatsızlık oranınız göreve girmeden önce % 60 oranından az olması ve bu rahatsızlığınızın daha sonra % 60 oranının üzerine çıkmış şekilde bir sağlık kurulu raporunun alınması halinde malullük nedeniyle emekli olabileceğinizi, bunun için de kararın SGK Sağlık Kurulunda olduğunu,

Şayet, bu durum kabul edilmediği takdirde, 18 yıldan beri sigortalı olmanız ve toplam 4680 gün hizmet süreniz esas alınarak engelliliğinizden dolayı yaşlılık aylığı bağlanması gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Malulen veya engellilikten dolayı emeklilik için gereken yol haritasının ise aşağıda belirttiğimiz şekilde yapılabileceğini söyleyebiliriz;

1- Tam teşekküllü bir hastaneden nihai bir Sağlık Kurulu Raporunun alınması gerekir.

2- Kurumunuzca raporunuzun Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun hakkınızda çalışma gücünüzün en az % 60 ını veya meslekte kazanma gücünüzü kaybettiğinize dair karar verirse 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 gün SGK primi ödenmiş hizmetlerinizin olması kaydıyla malullük aylığınızın bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

3- Şayet çalışma gücü kayıp oranının yukarıda belirtilen orandan az olduğuna veya meslekte kazanma gücü kaybı olmadığına karar verirse,

Oran % 40-49 arası olursa sigortalı başlangıç tarihinizden 2011+18 = 2019 tarihi + 4680, gün hizmetin tamamlanması şartıyla malullük değil yaşlılık aylığı bağlanabileceğini söyleyebiliriz.

Belirttiğiniz bilgilerinize göre de E-Devlette yer alan bilgilerin de doğru olduğunu değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, mevcut hükümler kapsamında değerlendirmelerimiz bu şekilde olmakla birlikte öncelikli olarak bu durumunuzun Kurumunuzca SGK ya iletilip, sağlık konularında karar verecek yetkinin de SGK Sağlık Kurulu olduğu dikkate alındığında, SGK ndan alınacak cevaba göre hareket etmenizi tavsiye edebiliriz.

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