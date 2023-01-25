İYİ Parti: Değişiklik yapılmazsa Genel Kurul'da olumlu oy kullanmayacağız

Yargıtay üyesi Talip Bakır, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Talip Bakır, YSK üyeliğine seçildi
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin üst üste 3. kez seçildi
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin üst üste 3. kez seçildi
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı
TBMM lokantasındaki fiyatlar yeniden gündemde
TBMM lokantasındaki fiyatlar yeniden gündemde
Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sedat Peker' açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sedat Peker' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 4924'e tabi sözleşmeli personelle ilgili Genelge
Sağlık Bakanlığı'ndan 4924'e tabi sözleşmeli personelle ilgili Genelge
Yeni yılda ikinci el oto fiyatları yüzde 10 arttı
Yeni yılda ikinci el oto fiyatları yüzde 10 arttı
Benzine büyük zam geldi, motorine zam yolda
Benzine büyük zam geldi, motorine zam yolda
Online ticarette iade vurgunu
Online ticarette iade vurgunu
Seçimler için önce TBMM yolu denenecek
Seçimler için önce TBMM yolu denenecek
50/d'li araştırma görevlilerine kadro teklifi, komisyonda kabul edildi
50/d'li araştırma görevlilerine kadro teklifi, komisyonda kabul edildi
Bakan Bilgin: EYT'liler Mart'ın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekler
Bakan Bilgin: EYT'liler Mart'ın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekler
AK Parti'de 4 il başkanlığına atama
AK Parti'de 4 il başkanlığına atama
Emniyet'ten Rütbe Terfi Yazılı Sınavı sonucu açıklaması
Emniyet'ten Rütbe Terfi Yazılı Sınavı sonucu açıklaması
Erdoğan: Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Erdoğan: Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Başörtüsü düzenlemesi Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Başörtüsü düzenlemesi Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı
Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı
İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri
Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri
Ana sayfaHaberler Siyasi

İYİ Parti: Değişiklik yapılmazsa Genel Kurul'da olumlu oy kullanmayacağız

"Başörtüsüne yönelik anayasa değişiklik teklifinin asgari 510 milletvekiliyle Meclis Genel Kurulundan geçme imkanını ellerinin tersiyle itmiş oldular"- "Önergemiz çerçevesinde değişiklik yapılmaması durumunda Genel Kurulda olumlu oy kullanmayacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 13:45, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 14:06
Yazdır
İYİ Parti: Değişiklik yapılmazsa Genel Kurul'da olumlu oy kullanmayacağız

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifiyle ilgili, "Teklifin asgari 510 milletvekiliyle Meclis Genel Kurulundan geçme imkanını ellerinin tersiyle itmiş oldular. Önergemiz çerçevesinde değişiklik yapılmaması durumunda Genel Kurulda olumlu oy kullanmayacağız." dedi.

Usta, partisinin Antalya Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feridun Bahşi ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, 20 yıllık iktidarında kapsamlı anayasa değişiklikleri yaptığını, sistem değişikliğine gittiğini ancak zaruret olarak gördüğü başörtüsüne anayasal güvence konusunda çalışma yapmadığını söyledi.

Düzgün yapılmayan kanun ve anayasa değişikliklerinin, ilerde daha büyük sorun olarak karşılarına çıktığını ifade eden Usta, bunun, çok daha kapsamlı çalışmaların yapılması ihtiyacını doğurduğunu belirtti.

Usta, AK Parti'nin başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklif metninin, yazım ve kanun tekniğine uygun olmayan, son derece eksik, içerisinde sıkıntılar bulunan bir metin olduğunu savundu.

İYİ Parti olarak AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifine bir önergeyle destek vermek istediklerini açıkladıklarını anımsatan Usta, şöyle devam etti:

"AK Parti teklifi, 'dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim-öğretim gibi bir kısım hizmetlerden mahrum kalmamasını' öngörüyor. Bizim değişiklik teklifimiz ise şu; başını örtmesi ya da örtmemesi dahil olmak üzere, tercih ettiği kıyafetinden dolayı kimse birtakım kamusal haklardan mahrum kalmasın istiyoruz. Şu anda başlatılan kampanyaya da bakarsak aslında sanki İYİ Parti bu dini inanç meselesine takılmış gibi veya dini inanç cümlesinin orada geçmesinden rahatsız olduğumuzu ifade ediyorlar. Bu eksik ve yanlış bir bilgilendirmelidir. Biz başörtüsü meselesini dini inanca bağlarsak bundan en fazla dindar insanlar, başını örten insanlar zarar görür. Şimdi bir tane kadın başını örtmüş olacak, ona birisi soracak, 'Siz bunu dini inancınız nedeniyle mi örtüyorsunuz, başka bir nedenle mi örtüyorsunuz?' Böyle bir vesayet oluşturmanın nasıl bir mantığı olabilir? Başını örtüyorsa örtüyordur. Bunun sorgulanmasını istemiyoruz."

-"Gollük pas meselesi haline dönüştürmek istiyorlar"

Usta, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile beraber geçen hafta cuma günü AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile görüşme yaptıklarını aktararak, "Oradaki toplantıda ben ümitlenmiştim çünkü bize çok sıcak mesaj verildi, önergemizin son derece makul ve mantıklı olduğu söylendi. Biz de bu meselenin çözüleceği sevinci içerisinde oradan ayrıldık. Fakat dün gördük ki kurumsal olarak AK Parti ve MHP bu önergeyi reddederek meseleyi Sayın Erdoğan'ın ilk başta söylediği bir gollük pas meselesi haline dönüştürmek istiyorlar ve bunu seçim kampanyasının ana gündem maddesi haline getirmek istiyorlar. Bu durumda tarih Cumhur İttifakı'nı asla affetmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Önergelerinin reddedilmesinin birtakım sonuçları olacağını kaydeden Usta, "Bizim bu çok haklı olan talebimizin yerine getirilmesi durumunda biz İYİ Parti olarak, CHP de bu teminatı verdi, 'Biz bu maddeye olumlu oy kullanacağız' dedik. Bunun anlamı, başörtüsüne yönelik anayasa değişiklik teklifinin asgari 510 milletvekiliyle Meclis Genel Kurulundan geçme imkanını da ellerinin tersiyle itmiş oldular." diye konuştu.

Usta, "Anayasa değişikliği teklifi Genel Kurula geldiğinde 'hayır' oyu mu kullanacaksınız?" sorusuna, "Bundan sonraki tutumumuzu kendi yetkili kurullarımızla görüşeceğiz ancak bizim önergemiz çerçevesinde bir değişiklik yapılmaması durumunda biz hiçbir şekilde Genel Kurulda bununla ilgili olumlu oy kullanmayacağız." karşılığını verdi.

Evlilik birliğini tanımlayan Anayasa'nın 41'inci maddesinde de değişiklik yapılmaya çalışıldığını anımsatan Usta, "Anayasamızın 41'inci maddesinde aslında hukuken, Nüfus Kanunu'nda da Medeni Kanun'da da çok sarih olarak anlaşılabileceği gibi Türkiye'de ancak bir kadın ve bir erkek evlilik birliğini gerçekleştirilebilir. 41'inci maddeye baktığımızda bu hükmün altının çizildiğini görüyoruz. Bir şeyin altını çizmek için anayasa değişikliği yapılmaz. Toplumsal böyle bir talep de yok." dedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'a tahliye
Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'a tahliye
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz
Seçimler için önce TBMM yolu denenecek
Seçimler için önce TBMM yolu denenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türk vatandaşlarına telefonda seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türk vatandaşlarına telefonda seslendi
Ticaret Bakanı Muş'un Venezuela'daki temasları
Ticaret Bakanı Muş'un Venezuela'daki temasları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türk vatandaşlarına telefonda seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türk vatandaşlarına telefonda seslendi

Bu Habere Tepkiniz

2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

ÖSYM 2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS branş bazında sıralamaları yayımladı.
YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM 2023 yılı YÖKDİL/1 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.
343 personel mağdur oldu

343 personel mağdur oldu
AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar

AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi bir memurun sicil raporuna yazılan aşağılayıcı ifadelerden dolayı maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, merkezi ısıtma sistemleri kurma, kurdurma, işletme veya işlettirme görev ve yetkisinin büyükşehir Belediyesinde olduğundan, ilçe belediyesine ait Bölgesel Isıtma Sisteminde tahsildar kadrosunda çalışmakta olan davacının kadrosunun da büyükşehir belediyesine aktarılmasını hukuka uygun buldu.
YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama

YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 'pedagojik formasyon' hakkında bilgilendirme yayımladı.
Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi.
Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Bazı üniversiteler akademik kadro ilanlarında, YÖK Yürütme Kurulu'nun 2020 tarihli kararına rağmen eşdeğer bölüm mezunlarının başvurularını kabul etmiyor.
Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediye Başkanlığında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis olarak görev yapan davacının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesine istinaden feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını ilgi odağı oldu. Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi. Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
Bir dilim ekmek yerine geçen besinler

Bir dilim ekmek yerine geçen besinler

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için alternatif ekmeğin yerine geçen besinler listesini sizler için hazırladık...