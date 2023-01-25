Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 16:43, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 16:44
Yunanistan'a kaçmak isterken dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri M.K. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız