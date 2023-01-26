'Helal'de akreditasyon zorunluluğu! Vatandaş üründen şüphe duymayacak

Müslüman toplumların helal ürün ve hizmetlere talebinin giderek artması, küresel düzeyde ve yurt içinde helal pazarını da büyütüyor. Bu kapsamda, Türkiye de helal akreditasyon için yeni bir döneme başlıyor. Geçen yıl haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, ithal edilenler de dahil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi akreditasyonu düzenleyen bütün kuruluşların Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmesi mecburi hale getirilmişti. Bu kararın bir yıllık geçiş sürecinin ardından başlaması kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede helal belgesi düzenleyen bütün kuruluşların HAK tarafından akredite edilmesi, 4 Haziran 2023 itibarıyla zorunlu olacak.