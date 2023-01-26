Regaib Kandili bugün idrak edilecek
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaib Kandili bugün idrak edilecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 10:18, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 10:02
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaib, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız