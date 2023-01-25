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Seyahat sağlık sigortası nereden yaptırılır?

Seyahate çıkmak, türlü risklerle karşılaşma olasılığı her daim mevcut olan bir aktivitedir. Seyahat sağlık sigortası, bu aktiviteyi gerçekleştirirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çeşitli güvenceler sunar. Yolculuk telaşı ile sigortayı yaptırmak için en kolay yolun hangisi olduğu belirlemek bazen zor olabilir. Bu zorluğu aşmanın yolu ise iki farklı yöntemden birini tercih etmekten ibarettir.

Kaynak : MN Medya
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Seyahat sağlık sigortası nereden yaptırılır?

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Seyahate çıkmak, türlü risklerle karşılaşma olasılığı her daim mevcut olan bir aktivitedir. Seyahat sağlık sigortası, bu aktiviteyi gerçekleştirirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çeşitli güvenceler sunar. Yolculuk telaşı ile sigortayı yaptırmak için en kolay yolun hangisi olduğu belirlemek bazen zor olabilir. Bu zorluğu aşmanın yolu ise iki farklı yöntemden birini tercih etmekten ibarettir.

Seyahat Sağlık Sigortası İçin Acentelere Başvurulabilir

Vize başvuru sürecinde resmi makamlarca talep edilen seyahat sağlık poliçesini yaptırmak için belirli sigorta şirketlerine bağlı olarak faaliyet gösteren acentelerden destek alınabilir. Acenteler, kendilerine bu konuda başvuran kişilere anlaşmalı oldukları şirketlerin ürünlerini sunar. Ancak sigorta acentesi aracılığıyla seyahat sigortası başvurusu yapıldığında değerlendirilecek seçeneklerin sayısı belirli bir seviyede olabilir. Hatta hizmet alınan işletmenin büyüklüğüne bağlı olarak teklif alınan şirket sayısı yalnızca bir tane ile sınırlı kalabilir.

Daha fazla sayıda seyahat sağlık sigortası teklifi alabilmek için bazı sigorta şirketlerinin belirli konseptlerle faaliyet gösteren bölge satış ofisleri de tercih edilebilir. Böylece fiyat ve sunulan teminatlar bakımından ihtiyacı en iyi biçimde karşılayacak seçeneği değerlendirebilme olasılığı artar. Ancak gerek acentelerin gerekse bölge satış ofislerinin yılın bazı dönemlerinde iş yükünün yoğunlaşabildiği unutulmamalıdır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak hem teklif alma hem de poliçenin düzenlenme süreci beklenenden uzun sürebilir. Haliyle seyahat hazırlığına ayrılması planlanan sürenin önemli kısmını zorunlu olarak teklif ve poliçe oluşturulması süreciyle harcamak durumunda kalınabilir.

Zamandan Kazanmak İçin Online Platformlar Tercih Edilebilir

Değerli zamanlarını teklif alma ve poliçe basımı gibi süreçlerin tamamlanmasını bekleyerek geçirmek istemeyenler, online sigorta satış platformlarına yönelmeyi tercih edebilir. Çevrim içi sigortacılık platformları, 7/24 kesintisiz hizmet verir. Dolayısıyla gündelik sorumlulukları aksatmadan istenen saatte teklif alınabilme avantajı elde edilebilir. Üstelik teklik almak için üye olmak gibi zorunlu prosedürleri yerine getirmek de gerekmez. Seyahat sağlık sigortası sayfasındaki forma T.C. kimlik ve telefon numaralarını yazıp gönder tuşuna basmak teklif alma aşamasının ilk adımını oluşturur.

İkinci adımda teklif oluşturulabilmesi için başvuru yapan kişiden aşağıda sıralanan bilgileri talep edilir.

" Yurt dışı seyahat söz konusuysa gidilecek ülke ya da kıta

" Sigortalanacak kişilerin sayısı ve yaşları

" Sigorta ettirenin kimlik bilgileri

" Seyahat tarihleri

Verilen bilgiler doğrultusunda tekliflerin oluşturulması aşamasına geçilir. Acentelerden farklı olarak online sigortacılık platformları aracılığıyla onlarca farklı şirketten teklif alınabilmesi mümkündür. Kullanıcı dostu ara yüz sayesinde teklifler kolayca karşılaştırılabilir ve içlerinden hangisinin en uygun seçenek olduğu dakikalar içerisinde belirlenebilir. Teklif değerlendirme sürecindeki avantajlara ilaveten platformun üyelerine özel sunduğu kampanyalardan yararlanma olanağı da elde edilebilir.

Seyahat Sağlık Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Seyahat sağlık sigortası yaptırırken belli başlı konulara dikkat etmekte fayda vardır. Bazıları vize başvuru sürecinin sonucunu etkileyebilecek bu konuları şu şeklide sıralayabilmek mümkündür:

" Sigorta poliçesinde kimlik ve seyahat tarihi bilgilerinin hatasız olması gerekir. Eğer bilgilerde herhangi bir hata tespit edilirse poliçeyi düzenleyen şirket veya platform ile iletişime geçilmelidir.

" Seyahat sigortası; en az 3 günlük, en fazla 1 yıllık düzenlenebilir. Bu koşula ek olarak genel şartlar kapsamında poliçelerde 92 günlük bir limit bulunur. Seyahat sigortası kapsamı yani sigorta teminatları bu süre dahilinde geçerlidir. Daha uzun süreli güvence için yurt dışı teminatlı, kişiye özel sağlık sigortaları tercih edilebilir.

" Seyahat sağlık sigortası poliçesi, vize başvurularında mutlaka ıslak imzalı olarak sunulmalıdır. İnternetten alınan çıktılar, sürecin olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir. Bu sorunu aşmak için hizmet alınan satış kanalı ile iletişime geçilip poliçenin ıslak imzalı ve kaşeli olarak gönderilmesi talep edilebilir.

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