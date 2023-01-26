Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor

Dün, en düşük 18,7938 ve en yüksek 18,8746 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7985'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8100'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 20,5430'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 23,3120'den satılıyor.

ABD'de 3 aylık hazine bonosu ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın 125 baz puanda seyretmesi, resesyon endişelerinin güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum dolar endeksinin 101,5 ile son 8 ayın en düşük seviyesini test etmesine neden oldu. Dolar endeksi şu sıralarda 101,7'den işlem görüyor.

Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi ise 1,0931 ile Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,0920 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak 2022 dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisi öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Büyüme verisinin yanı sıra söz konusu raporda açıklanacak kişisel tüketim harcamalarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikaları üzerinde etkili olduğuna dikkati çeken analistler, ekonominin gidişatına ilişkin sinyallerle piyasalarda oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, mart toplantısında da 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güçlü olduğunu ancak faiz artışlarına ara verilebileceği tahminlerinin de bulunduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme verilerinin yanı sıra yeni konut satışlarının da takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 101'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.