'Erdoğan ile Pence görüşürken kapıyı kırmaya kalkıştım' demişti! Çavuşoğlu'ndan açıklama

Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın önce CIA Direktörü, sonra Dışişleri Bakanı olarak görevlendirdiği Pompeo kitabında, Ekim 2019'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beklenenden daha uzun bir baş başa görüşme yapan Pence'e ulaşmak için kilitli bir kapıyı kırmaya çalıştığını iddia etmişti.

"Yalan, abartı var"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo'nun kitabında yer alan iddialara ilişkin "Eski mevkidaşımız bu kitabı başkanlık adaylığının kampanyasını başlatmak için yazmıştır, öyle düşünüyorum. Gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik dil ile söylüyorum, siz buna 'yalan' da diyebilirsiniz, abartı var, çifte standart var." dedi.