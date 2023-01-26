Altı muhalefet partisinin genel başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi
CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 12:56, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 13:23
Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki 11'inci toplantısı, İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinin kapısında karşıladı.
Basına kapalı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız