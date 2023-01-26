Altındağ Belediyesi Hacı Bayram Veli Müzesi'nde üç aylarda yeni eşyalar sergilenecek

- Ankara Etnografya Müzesi'ndeki Hacı Bayram Veli koleksiyonunda bulunan bazı eşyalar, üç aylarda Altındağ Belediyesinin mutasavvıfın adını taşıyan müzesinde vatandaşların beğenisine sunulacak.

Altındağ Belediyesi, Türk mutasavvıf ve şair Hacı Bayram Veli'nin "derviş çeyizi" olarak bilinen kişisel eşyalarını Ekim 2022'de açılan müzede sergiliyor. Müzedeki 400 yıllık "sancak" ziyaretçilerin en çok ilgilendiği eserler arasında bulunuyor.

Devlet geleneğinde özgürlüğü ve hakimiyeti simgeleyen ve Anadolu tekke kültüründe dervişe mensup olduğu yolda yol alma anlamına gelen "seyr-i sulük" yükümlülüğünü hatırlatan sancak, tasavvuf felsefesinde "insanın en büyük düşmanı kabul edilen nefsin terbiyesi için savaşa her an hazır olunması"nı ifade ediyor.

İpek kumaş üzerine işlenen, merkezinde ay yıldız bulunan sancak hakkında AA muhabirine bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bir devletin düşmanına nasıl sancak açarsa, tasavvufa gönül vermiş kişinin de aynı şekilde nefsine karşı sancak açmak zorunda olduğunu belirtti.

Ankara Etnografya Müzesi'nde yıllardır koruma altında kalan içinde sancak, hırka, tac, mütteka çubuğu ve derviş asasının bulunduğu "derviş çeyizi"ni bölge laboratuvarındaki restorasyonun ardından sergilediklerini anlatan Balcı, belediye olarak bu mirasa sahip çıktıklarını söyledi.

Balcı, "Hacı Bayram Veli'nin kişisel eşyaları arasında yer alan sancak çok ilgi görüyor. 400 yıllık geçmişi var. Özellikle savaşlarda kullanılan ve özgürlükle bağımsızlığı simgelerken bir taraftan da insanın kendisiyle ve nefsiyle mücadelesini simgeleyen çok önemli unsurlar var. Üzerinde ay yıldız ve ayeti kerimeler var. O dönem Bayramiyye tarikatı tarafından birtakım ritüellerde ve savaşlarda dönem dönem bu sancağın kullanıldığı biliyoruz." bilgisini verdi.

Balcı, üzerinde üç bölüm bulunan sancakta besmele, Saff suresi 13. ayeti, "Ya Muhammed" yazısı ve sancağın Hacı Bayram Veli Camisi'ne vakfedildiğinin yazıldığını aktardı.

- Üç aylarda Hacı Bayramı Veli'nin başka eşyaları da sergilenecek

Ankara Etnografya Müzesi'ndeki Hacı Bayram Veli koleksiyonuna ait şifa tası, tesbih, nakkare, def, nefir gibi eşyalar bulunduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Balcı, üç aylarda bu eşyaları da Hacı Bayram Veli Müzesi'ne getirerek, sergileyeceklerini bildirdi.

Balcı, "Tüm Ankaralıları müzeye davet ediyoruz." dedi.