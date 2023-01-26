EYT Meclis gündemine geliyor

AK Parti kurmayları bir süredir EYT düzenlemesinin üzerinde çalışıyordu. Bu süreçte ilgili bakanlıklardan bürokratlar da Meclis'te sunum yaptılar.

EYT düzenlemesinde yaş şartı aranmayacak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak.

Emeklilik için, 5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl hizmet şartının sağlanması gerekiyor. Emekli olup çalışmaya devam etmek isteyenlere 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.

"İlk maaşların martta alınabilmesi için çalışıyoruz"

Öte yandan, AK Parti grup başkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenleme için şubatı işaret etti. İlk maaşların martta alınabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan EYT düzenlemesinden 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

Maaş hesaplaması nasıl yapılacak?

EYT düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açılacak. Ardından emekliler başvurularını yapacak. Hak sahipleri ilk aylıklarını başvuru dilekçesini verdikten sonraki ay başından itibaren alacak.

EYT'liler de bu süreçte aylıklarını hesaplamaya başladı. Prim gün sayısının fazla olması maaşı olumlu etkiliyor. Peki emekli aylığı hesaplanırken neler dikkate alınıyor?

AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti;

SSK ya da Bağkur aylığını belirlemede 2 tane ana parametre var. Bunlardan birincisi kişinin aylık ortalama kazancı. İkincisi de prim ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranı. Emekli aylığı dediğimiz bu ikisinin çarpımından oluşuyor.

Bir kişinin prime esas kazancı neticesinde oluşan aylık ortalam kazancı dediğimiz rakam ne kadar yüksek olursa maaşı da o kadar yüksek oluyor. 5510 sayılı kanunun 29. maddesine göre emekli bağlama yöntemi sistemi yer alıyor. Bu sistemde kişilerin aylık bağlama talebinin olduğu döneme göre de aylıkları değişebiliyor.