Altın rekora doymuyor, gram 1200 liraya dayandı

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Ons altın 1950 dolar seviyelerine yükseldi. Ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın rekor tazeleyerek gün içinde bin 187 lirayı gördü. Yatırımcısına yeni yılın ilk gününden bu yana yaklaşık yüzde 10 kazandıran gram altın, Kapalıçarşı'da bin 187 liradan, çeyrek altın bin 947 liradan, tam altın 7 bin 758 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki yükselişe ilişkin açıklama yapan Döviz ve Altın Piyasa Uzmanı Adnan Kapıkaya, ''Yılbaşından itibaren altın rekor kırmaya başladı. Gram altında 100 lira seviyesi kırılınca bin 190 seviyesine kadar yükseldi. Altın talebi dünya piyasaları genelinde devam ediyor. İç piyasada ise bin 190 lira seviyesinden alıcı buluyor. ABD'nin faiz artırımında son aşamalara geldiğinin düşünülmesi altına olan talebi artırıyor. ABD'de enflasyon raporu da açıklanacak, piyasa bu veriyi bekliyor. ABD enflasyon rakamı düşük gelirse gram altın bin 215'e kadar bir yükseliş görebiliriz. Altın da ciddi hareketlerin Nisan aylarında görebiliriz'' dedi.

Yeni yılda gram altının yaklaşık yüzde 10 getiri sağladığını belirten Kapıkaya, ''Yılbaşında gram bin 80-bin 95 lira civarındaydı. Aşağı yukarı yüzde 10 civarında yükseldi. Gram altın şu anda bin 190 lira, çeyrek altın bin 947 lira, yarım altın 3 bin 758 lira, Cumhuriyet altını ise 7 bin 700 liradan satılıyor. Talep daha çok çeyrek altına oluyor'' diye konuştu.