'Doktoru meslektaşları dövdü' iddiasına soruşturma

Hastanede ameliyat olan hastanın uyanma süresi nedeniyle genel cerrahi servisinde görevli doktor İ.Ş. ile anestezi asistanı doktor M.A.E. arasında çıktığı iddia edilen ve hekimler A.G.Ş. ile U.M'nin de dahil olduğu arbedeyle ilgili hastane yönetimi harekete geçti.

Darp iddiasıyla anestezi asistanı M.A.E. ile İ.Ş, A.G.Ş. ve U.G'nin birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olduğu olaya ilişkin soruşturma açıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Balıkesir ve çevresinde her alanda nitelikli sağlık hizmeti sunan üniversite hastanemizde, meydana gelen olay neticesinde, durum ivedilikle adli makamlara bildirilmiş olup, başhekimliğimizce gerekli idari işlemler başlatılmıştır. Konu, adli makamlar ve yetkili idari organlarımızca soruşturulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kavgada yaralanan M.A.E'nin görev yaptığı hastanede, A.G.Ş'nin ise özel bir hastanede tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi.