ALF Araştırma açıkladı: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın önünde
ALF Araştırma 18-24 Ocak 2023 tarihleri arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırma sonucuna göre; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 4 puan önünde...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 16:45, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 16:47
ALF Araştırma 18-24 Ocak 2023 tarihleri arasında 26 ilde 2000 kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
İşte araştırma sonuçlarına göre siyasi partilerin ve ittifakların oy oranları;
Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz? / Ocak 2023
" Araştırma 18 - 24 Ocak 2023 tarihleri arasında 26 ilde 2000 kişi ile kantitatif araştırma yöntemlerinden Yüz Yüze Anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. "
Cumhur İttifakı: %37,1
Millet İttifakı: %41,9