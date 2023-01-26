Bakan Koca: Hekime saldıran hastane personeli 11 yıl ceza aldı
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hekime bıçaklı saldırıda bulunan hastane personeline 11 yıl hapis cezası verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 16:54, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 17:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hekime 4 Haziran 2022'de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı sladırıya ilişkin davanın, ağır ceza mahkemesinde sonuçlandığını kaydetti.
Koca, "Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz." dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız