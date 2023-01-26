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Bakan Koca: Hekime saldıran hastane personeli 11 yıl ceza aldı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hekime bıçaklı saldırıda bulunan hastane personeline 11 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 16:54, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 17:35
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Bakan Koca: Hekime saldıran hastane personeli 11 yıl ceza aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hekime 4 Haziran 2022'de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı sladırıya ilişkin davanın, ağır ceza mahkemesinde sonuçlandığını kaydetti.

Koca, "Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz." dedi.

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