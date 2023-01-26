Bursa'nın ardından İstanbul! Çöp evden 3 çocuk çıktı
Eyüpsultan'da anneleri bir süre önce evi terk eden, babalarının ise bazen uğradığı çöp dolu evde yaşayan 3, 4 ve 7 yaşlarındaki kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Eyüpsultan Rami Mahallesi Havuzbaşı Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi
ve 3 çocuğun evde yalnız olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ihbarın geldiği adrese gitti
Ekiplerin kontrol ettiği evde R.S.(7), E.C.S (4) ve U.S (3) isimli çocukların
çöp dolu ve ağır tuvalet kokusu olan evde yalnız olduğu belirlendi.
4 yaşındaki E.C.S ve 3 yaşında U.S'nin ise üstleri çıplak olduğu görüldü. Kıyafetleri
giydirilen 3 kardeş daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine
götürüldü.
Sağlık durumları iyi olan çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce
koruma altına alındı.
ANNE TERK ETMİŞ BABA ZAMAN ZAMAN UĞRUYOR
Çocukların annesi olan Merve S.'nin yaklaşık 1 ay önce evi terk ettiği öğrenilirken baba Ahmet S.'nin ise eve zaman zaman eve uğradığı tespit edildi.
Eyüpsultan Aile İçi Büro Amirliği'ne işlemleri tamamlanan Ahmet S. ve Merve
S. daha sonra adliyeye sevk edildiler. Anne ve baba ifadelerinin ardından adli
kontrol şartıyla serbest kaldı.
"ÇÖP GİBİYDİ"
Mahalle sakinlerinden Oktay Kışla, "Detaylı bir bilgim yok fakat babayı buralarda görüyorduk. Kurye şirketinde çalışıyordu.
Koku buraya kadar gelmiyordu fakat alt kattaki komşular duyuyordu. Evin halini
internetten gördük. Evin içi çöp gibiydi. Ambulans geldi çocukları aldı götürdü"
dedi.