Ticarete ilişkin 'torba kanun teklifi' TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Teklifin görüşmelerinde söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, üretici ile tüketici arasındaki makasın minimuma düşürülmesi gerektiğini, üreticilere yönelik indirimli mazot verilirse fiyatların ineceğini söyledi. Yaşar, teklife yönelik eleştirilerde bulundu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, düzenlemenin, vatandaşların bazı konularda yaşayabileceği mağduriyetlerinin önüne geçilmesini amaçladığını ifade etti.

Teklifle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde muhtelif olumsuzluklardan yola çıkılarak "haksız ticari uygulama" kavramının tanımlandığını aktaran Ersoy, "Sipariş iptalleri, prim ve bedel talepleri, kampanyalı mal ve hizmet talepleri, sözleşme şekil ve içerikleri, maliyet ve giderlerin yansıtılması gibi konulardaki haksız ticari uygulamalar yasaklanacak. Perakende ticarette rekabet ilkelerinden vazgeçilmeden yaşanan sorunların giderilmesi, daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zincirinin oluşturulması ve perakende sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlara yönelik düzenlemelerle sektörün altyapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefleniyor." diye konuştu.

Ersoy, MHP olarak teklifi olumlu değerlendirdiklerini ve desteklediklerini dile getirdi.

- "Lobilerin gücüyle adrese teslim bir teklif"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, yıllardır sektörün talep ettiği hal yasasının "Meclisin raflarında tozlandığını, perakende sektörünün düzen istediğini" ifade etti.

Tarhan, "Bu teklifte ne halcilerin ne de perakende sektörünün sorunlarına çözüm var. Lobilerin gücüyle adrese teslim bir teklifi görüşüyoruz." dedi.

Vatandaşların, EYT, vergi ve ceza affı düzenlemeleri beklerken Meclis'e halkın gündeminden kopuk tekliflerin getirildiğini savunan Tarhan, "Meclis'ten beklentilerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bu teklif, adeta kaptıkaçtı bir şekilde, gerekli hazırlıklar yapılmadan gündeme getirildi. Getirilen bu teklifle bir aylık fiyat sabitlenmesinin diyeti ödeniyor. 'Küçük esnaf ve üreticiyi koruyacağız.' diye getirilen Perakende Yasası'nı değiştiren bu teklifte yine lobiler galip." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün, iktidardan, AVM'lere bir düzen getirilmesini, çalışma günlerinin düzenlenmesini, şehir merkezlerinde açılmasının önlenmesini beklediğini söyleyen Tarhan, "Siz AVM partisi olmuşsunuz. Türkiye'nin dört bir yanını betona, ranta peşkeş çekiyorsunuz. Samimiyseniz AVM'ler ve zincir marketler hafta sonu valilik kararıyla belirlenecek bir gün çalışmasın." şeklinde konuştu.

- "İhracat yapmayan ilimiz yok"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız, ihracatçıların, "Made in Türkiye" markasını dünyanın dört bir köşesine ulaştırdığını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana üretime, ihracata, katma değere, teknolojiye odaklı büyümeyi esas aldıklarını aktaran Altunyaldız, "Bugünlerde bir yanda ülkeyi yönetmeye cesareti olmayanların karmaşık halini diğer yanda ülkeyi 20 yıldır yöneten, Türkiye Yüzyılı hedeflerine adım adım yürüyen bir liderin cesaretini görüyoruz." dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde, 36 milyar dolar olan ihracatın 2022'nin sonunda 254,2 milyar dolara yükseldiğini dile getiren Altunyaldız, ihracatın, çarklarını durmaksızın döndüren üretimin yakıtı olmaya devam ettiğini belirtti.

İhracatı yalnızca sayılardan ibaret görmediklerini, üretim, rekabetçilik, büyüme ve kalkınma kültürü olarak gördüklerini anlatan Altunyaldız, "İhracatımızın belli illerimizde yoğunlaşmasının yerine ülkemizin dört bir tarafında yaygınlaşmasını sağladık. Artık ihracat yapmayan ilimiz yok. İhracat tutarı kadar, ihracata yönelen firma sayısındaki artışın da ihracatın tabana yayılması açısından sevindirici olduğu aşikar." ifadelerini kullandı.

Altunyaldız, Türkiye Yüzyılı meşalesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ateşlendiğini söyleyerek, "Bu süreç, katma değerli ihracatın, milli enerjinin, yerli teknolojilerle donatılan sanayi gücünün, dijitalleşme ve yeşil dönüşüme odaklı kalkınmanın dönemi olacak." dedi.

Dünyanın içinde bulunduğu dönüşüm sürecinin ortaya çıkardığı fırsatların Türkiye'yi işaret ettiğini belirten Altunyaldız, Türkiye'nin yeni dönemin kazananı, oyun kurucusu olacağını kaydetti.