Ticarete ilişkin 'torba kanun teklifi' TBMM Genel Kurulunda

Bakan Bozdağ: Seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansız
Bakan Bozdağ: Seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansız
Büyük Fırsat! %1,39 Faizli 50.000 TL
Büyük Fırsat! %1,39 Faizli 50.000 TL
Sponsorlu İçerik
Sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
'Doktoru meslektaşları dövdü' iddiasına soruşturma
'Doktoru meslektaşları dövdü' iddiasına soruşturma
Altın rekora doymuyor, gram 1200 liraya dayandı
Altın rekora doymuyor, gram 1200 liraya dayandı
Çakar ve siren kullanan araçlara 15,7 milyon lira ceza kesildi
Çakar ve siren kullanan araçlara 15,7 milyon lira ceza kesildi
EYT Meclis gündemine geliyor
EYT Meclis gündemine geliyor
İstanbul'da araç çekme ücretine zam
İstanbul'da araç çekme ücretine zam
Türkiye, dijital parayı kullanan ilk ülkelerden olacak
Türkiye, dijital parayı kullanan ilk ülkelerden olacak
Sinan Ateş Cinayeti'nde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı da tutuklandı
Sinan Ateş Cinayeti'nde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı da tutuklandı
Yargıtay üyesi Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi
Anayasa Mahkemesi HDP kararını verdi
Anayasa Mahkemesi HDP kararını verdi
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak
Yeterliğe tabi gelir uzmanlarından TBMM'ye 15 bin dilekçe
Yeterliğe tabi gelir uzmanlarından TBMM'ye 15 bin dilekçe
Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Altının gram fiyatı 1.174 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.174 lira seviyesinden işlem görüyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi!
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi!
Başörtüsü düzenlemesinde 'Laikliğe aykırı' tartışması
Başörtüsü düzenlemesinde 'Laikliğe aykırı' tartışması
Uzman çavuşa kadro geliyor! AK Parti ve MHP kanun teklifi hazırlıyor
Uzman çavuşa kadro geliyor! AK Parti ve MHP kanun teklifi hazırlıyor
Kamu kurumlarına kadrolu işçi alımında kura düzenlemesi
Kamu kurumlarına kadrolu işçi alımında kura düzenlemesi
Mardin Havalimanı'nın adı değişti
Mardin Havalimanı'nın adı değişti
28 Şubat davasında hüküm giyen iki generale af
28 Şubat davasında hüküm giyen iki generale af
Deprem uyarı sistemi, deprem dakikasında uyarı yaptı
Deprem uyarı sistemi, deprem dakikasında uyarı yaptı
Doktoru meslektaşları dövdü
Doktoru meslektaşları dövdü
Yerli yazılım 'ASENA' ile 6 bin 636 suçlu yakalandı
Yerli yazılım 'ASENA' ile 6 bin 636 suçlu yakalandı
Kar gelmeyince kışlık ürün rafta kaldı
Kar gelmeyince kışlık ürün rafta kaldı
Şehir dışında okuyan öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Şehir dışında okuyan öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Yeni Konut Finansman Programı teklifi TBMM'de kabul edildi
Yeni Konut Finansman Programı teklifi TBMM'de kabul edildi
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Ticarete ilişkin 'torba kanun teklifi' TBMM Genel Kurulunda

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye Yüzyılı'nın, katma değerli ihracatın, milli enerjinin, yerli teknolojilerle donatılan sanayi gücünün, dijitalleşme ve yeşil dönüşüme odaklı kalkınmanın dönemi olacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 18:27, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 18:28
Yazdır
Ticarete ilişkin 'torba kanun teklifi' TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Teklifin görüşmelerinde söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, üretici ile tüketici arasındaki makasın minimuma düşürülmesi gerektiğini, üreticilere yönelik indirimli mazot verilirse fiyatların ineceğini söyledi. Yaşar, teklife yönelik eleştirilerde bulundu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, düzenlemenin, vatandaşların bazı konularda yaşayabileceği mağduriyetlerinin önüne geçilmesini amaçladığını ifade etti.

Teklifle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde muhtelif olumsuzluklardan yola çıkılarak "haksız ticari uygulama" kavramının tanımlandığını aktaran Ersoy, "Sipariş iptalleri, prim ve bedel talepleri, kampanyalı mal ve hizmet talepleri, sözleşme şekil ve içerikleri, maliyet ve giderlerin yansıtılması gibi konulardaki haksız ticari uygulamalar yasaklanacak. Perakende ticarette rekabet ilkelerinden vazgeçilmeden yaşanan sorunların giderilmesi, daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zincirinin oluşturulması ve perakende sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlara yönelik düzenlemelerle sektörün altyapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefleniyor." diye konuştu.

Ersoy, MHP olarak teklifi olumlu değerlendirdiklerini ve desteklediklerini dile getirdi.

- "Lobilerin gücüyle adrese teslim bir teklif"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, yıllardır sektörün talep ettiği hal yasasının "Meclisin raflarında tozlandığını, perakende sektörünün düzen istediğini" ifade etti.

Tarhan, "Bu teklifte ne halcilerin ne de perakende sektörünün sorunlarına çözüm var. Lobilerin gücüyle adrese teslim bir teklifi görüşüyoruz." dedi.

Vatandaşların, EYT, vergi ve ceza affı düzenlemeleri beklerken Meclis'e halkın gündeminden kopuk tekliflerin getirildiğini savunan Tarhan, "Meclis'ten beklentilerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bu teklif, adeta kaptıkaçtı bir şekilde, gerekli hazırlıklar yapılmadan gündeme getirildi. Getirilen bu teklifle bir aylık fiyat sabitlenmesinin diyeti ödeniyor. 'Küçük esnaf ve üreticiyi koruyacağız.' diye getirilen Perakende Yasası'nı değiştiren bu teklifte yine lobiler galip." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün, iktidardan, AVM'lere bir düzen getirilmesini, çalışma günlerinin düzenlenmesini, şehir merkezlerinde açılmasının önlenmesini beklediğini söyleyen Tarhan, "Siz AVM partisi olmuşsunuz. Türkiye'nin dört bir yanını betona, ranta peşkeş çekiyorsunuz. Samimiyseniz AVM'ler ve zincir marketler hafta sonu valilik kararıyla belirlenecek bir gün çalışmasın." şeklinde konuştu.

- "İhracat yapmayan ilimiz yok"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız, ihracatçıların, "Made in Türkiye" markasını dünyanın dört bir köşesine ulaştırdığını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana üretime, ihracata, katma değere, teknolojiye odaklı büyümeyi esas aldıklarını aktaran Altunyaldız, "Bugünlerde bir yanda ülkeyi yönetmeye cesareti olmayanların karmaşık halini diğer yanda ülkeyi 20 yıldır yöneten, Türkiye Yüzyılı hedeflerine adım adım yürüyen bir liderin cesaretini görüyoruz." dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde, 36 milyar dolar olan ihracatın 2022'nin sonunda 254,2 milyar dolara yükseldiğini dile getiren Altunyaldız, ihracatın, çarklarını durmaksızın döndüren üretimin yakıtı olmaya devam ettiğini belirtti.

İhracatı yalnızca sayılardan ibaret görmediklerini, üretim, rekabetçilik, büyüme ve kalkınma kültürü olarak gördüklerini anlatan Altunyaldız, "İhracatımızın belli illerimizde yoğunlaşmasının yerine ülkemizin dört bir tarafında yaygınlaşmasını sağladık. Artık ihracat yapmayan ilimiz yok. İhracat tutarı kadar, ihracata yönelen firma sayısındaki artışın da ihracatın tabana yayılması açısından sevindirici olduğu aşikar." ifadelerini kullandı.

Altunyaldız, Türkiye Yüzyılı meşalesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ateşlendiğini söyleyerek, "Bu süreç, katma değerli ihracatın, milli enerjinin, yerli teknolojilerle donatılan sanayi gücünün, dijitalleşme ve yeşil dönüşüme odaklı kalkınmanın dönemi olacak." dedi.

Dünyanın içinde bulunduğu dönüşüm sürecinin ortaya çıkardığı fırsatların Türkiye'yi işaret ettiğini belirten Altunyaldız, Türkiye'nin yeni dönemin kazananı, oyun kurucusu olacağını kaydetti.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Ticarete ilişkin 'torba kanun teklifi' TBMM Genel Kurulunda
Ticarete ilişkin 'torba kanun teklifi' TBMM Genel Kurulunda
Yeni Konut Finansman Programı teklifi TBMM'de kabul edildi
Yeni Konut Finansman Programı teklifi TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
50/d'li araştırma görevlilerine kadro teklifi, komisyonda kabul edildi
50/d'li araştırma görevlilerine kadro teklifi, komisyonda kabul edildi
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda

Bu Habere Tepkiniz

YSK'nın yeni başkanı belli oldu

YSK'nın yeni başkanı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ahmet Yener seçildi.
Emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapma zorunluluğu kaldırıldı mı?

Emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapma zorunluluğu kaldırıldı mı?

Sosyal güvenlik bağlamında, 5434'e kamu personelinin, emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapması gerekmekte, ancak 5510'a tabi personel için bu zorunluluk bulunmamaktadır.
343 personel mağdur oldu

343 personel mağdur oldu
Kamuda sözleşmeliye kadro yürürlükte

Kamuda sözleşmeliye kadro yürürlükte

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar, memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İDDK, iş sözleşmesinde 'esaslı değişikliğe' açıklık getirdi

İDDK, iş sözleşmesinde 'esaslı değişikliğe' açıklık getirdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "haftalık çalışma süresi 45 saattir" ibaresinin iptaline ilişkin davayı sonuçlandırdı.
2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

ÖSYM 2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS branş bazında sıralamaları yayımladı.
YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM 2023 yılı YÖKDİL/1 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.
AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar

AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi bir memurun sicil raporuna yazılan aşağılayıcı ifadelerden dolayı maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, merkezi ısıtma sistemleri kurma, kurdurma, işletme veya işlettirme görev ve yetkisinin büyükşehir Belediyesinde olduğundan, ilçe belediyesine ait Bölgesel Isıtma Sisteminde tahsildar kadrosunda çalışmakta olan davacının kadrosunun da büyükşehir belediyesine aktarılmasını hukuka uygun buldu.
YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama

YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 'pedagojik formasyon' hakkında bilgilendirme yayımladı.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını ilgi odağı oldu. Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi. Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
'Su içerken bu hataları yapmayın'

'Su içerken bu hataları yapmayın'

Canan Karatay, su içerken yapılan zararlar üzerinde şaşırtan detaylara değindi.