FETÖ'nün 'para kasası' Naksan Holding davasına devam edildi

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Cahit Nakıboğlu, oğulları Taner ve Emre Nakıboğlu ile eski holding yöneticilerinden Mesut Çeven katıldı.

Diğer sanık Emre Özkaya'nın katılmadığı duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık Çeven, üzerine atılan muvazaalı tapu devirleri suçlamasını reddettiğini, tapu devirlerinin kendi iradesiyle değil, yönetimin aldığı kararla yapılan devirler olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut adli kontrol şartının devamına ve MASAK'tan istenen raporun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

- Yargıtay kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapse mahkum edilen Taner Nakıboğlu hakkındaki hükmü bozarak, eylemin "silahlı terör örgütüne üye olma" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen Cahit Nakıboğlu ile 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen Emre Nakıboğlu hakkındaki kararları da bozan ceza dairesi, bu sanıkların önceki aşamalarda örgüte dair verdikleri ifadeleri göz önünde bulundurarak, verilen cezaların etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kararlaştırmıştı.

Yerel mahkemece, 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen sanıklar Emre Özkaya ile Mesut Çeven'in "muvazaalı arsa devirleri yaptıklarının" anlaşıldığı, bu eylemin de "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmişti.

Daire, 5 sanık hakkındaki mahkumiyet kararı ile 42 şirketin müsaderesine ilişkin kararı onamıştı.