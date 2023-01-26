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TBMM'de imzaya açılan EYT'de son durum

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti'li milletvekillerinin imzasına açılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde son duruma ilişkin bilgi verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 21:56, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 21:57
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TBMM'de imzaya açılan EYT'de son durum

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "EYT düzenlemesini içeren kanun teklifini milletvekillerimizin ekseriyeti imzaladı. Teklifi kısa süre içinde TBMM'ye sunacağız ve birkaç gün içinde komisyonda görüşülecek." dedi.

İmzaların tamamlanmasından sonra teklif, Meclis Başkanlığına sunulacak.

Teklif önce Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek. Meclis Genel Kurul görüşmelerinin ardından teklif yasalaşacak. Yasalaşma sürecinin şubat ayında tamamlanması bekleniyor.

Yapılan açıklamada, EYT'lilerin mart ayında ilk maaşlarını alabileceği belirtilmişti.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak. Çalılşanların kapsamı için SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur ayrımı yapılmayacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da kadınlarda 20 yıl sigortalılık sürüsi ve 7 bin 200 prim günü, erkeklerde 25 yıl ve 9 bin prim günü gerekiyor.

Siortalılık süresini erkekler en son 8 Eylül 2024'te dolduracak.

KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.

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