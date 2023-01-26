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Bakan Kurum: Sandıktan rekor oylarla çıkacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gençlerimize güveniyoruz ve 2023 yılında da Cumhur İttifakı'mızla Cumhurbaşkanımızı rekor oylarla destekleyeceğiz sandıktan rekor oylarla çıkacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 22:28, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 22:30
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Bakan Kurum: Sandıktan rekor oylarla çıkacağız

Bakan Kurum, AK Parti Ankara Gençlik Kolları tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen, "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a" programına katıldı.

Nerede afet olursa olsun 2 saat sonra bölgeye gittiklerini, bugüne kadar hiçbir depremde vatandaşa mahcup olmadıklarını belirten Kurum, 45 bin konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini anlattı.

Kurum, Türkiye'de 456 millet bahçesi bulunduğunu belirterek, "En büyüğünü de sözde çevrecilere, maskeli doğaseverlere rağmen İstanbul'a, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak yapacağız, fethin 570'inci yıl dönümünde kazandıracağız." diye konuştu.

- "İlk Evim İlk İş Yerim projesine 2 milyonu aşkın genç başvurdu"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesine 2 milyonu aşkın gencin başvuru yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Biz gençlerimizden eminiz, gençlerimize güveniyoruz. Çünkü 20 yıldır onlarla yol yürüdük, onlarla yol yürümeye de devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bir eliyle Süleymaniye'yi, Selimiye'yi ihya edeceğiz, diğer eliyle konutlarımızı, millet bahçelerimizi, hastanelerimizi, havalimanlarımızı, yollarımızı inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda, muhteşem Türkiye'yi inşa edeceğiz. Gençlerimize güveniyoruz ve 2023 yılında da Cumhur İttifakı'mızla Sayın Cumhurbaşkanımızı rekor oyla destekleyeceğiz ve sandıktan rekor oylarla çıkacağız."

Konuşmasının ardından gençlerle sohbet eden Bakan Kurum'a, isminin yazılı olduğu forma ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Program, ilahi dinletisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.

Programa, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan da katıldı.

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