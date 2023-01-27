27 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları
27 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Muhtarlar Buluşması'na ve Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu açılış törenine katılacak.
(Mersin/14.00/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Şehir Buluşmaları Toplantısı'na katılacak, Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek.
(Bursa/11.30/14.15/14.55)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 4. Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/14.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de Tarım Öğretiminin 177. Yıl Dönümü ve Akademik Başarı Ödül Töreni'ne, sektör ve gençlik buluşmasına katılacak.
(Kahramanmaraş/13.30/14.00/19.30)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, hafızlık icazet törenine katılacak, Karşıyaka Gaziosmanpaşa Merkez Camisinde namaz kıldıracak, üniversite öğrencileriyle buluşacak.
(Tokat/10.00/10.30/11.30/12.53/16.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor maçıyla başlayacak.
(İzmir/20.00)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Cazoo Baskonia ekibiyle karşılaşacak.
(Vitoria-Gasteiz/22.30)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasının açılışında TOFAŞ, AYOS Konyaspor Basketbol'u konuk edecek.
(Bursa/19.00)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasının ilk maçında Sarıyer Belediyespor ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/14.00)
6- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde yarı final maçları yapılacak.
(Melbourne)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız