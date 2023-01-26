'2022 yılı, dünya bir yana Türkiye bir yana dedirtecek sonuçlar doğurdu'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Brüksel'de sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Nebati, Brüksel'deki Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde iş dünyası ve STK temsilcileri ile gerçekleştirilen programda, dünyanın son birkaç yıldır zor bir dönemden geçtiğine işaret etti.

Özellikle Kovid-19 salgını döneminde her bireyin küreselleşmeyi tam olarak anlamaya başladığını belirten Nebati, Türkiye'nin salgında olacakları erken öngördüğünü ve aldığı bütün önlemlerle önünü en erken gören ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Nebati, salgında Türk sağlık sisteminin ne kadar güçlü ve iyi düzenlenmiş olduğunun ortaya çıktığını dile getirerek, bu dönemde Türkiye'de ilaçlara ve aşılara hızlı biçimde erişim sağlandığını vurguladı.

Geçen yıl salgının ardından dünyanın önünü görmeye başladığı bir dönemde de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaşandığına işaret eden Nebati, "Savaş, adeta bütün her şeyi yeni baştan bozdu." dedi.

- Enerji ve emtia fiyatları zirve yaptı

Geçen yıl enerji başta olmak üzere bütün emtia fiyatlarının zirve yaptığına dikkati çeken Nebati, taşıma maliyetlerinde de aşırı yükselme yaşandığını vurguladı.

Nebati, tedarikte sıkıntılar ve zorlanmaların başladığını anımsatarak, otomobil üretiminde de çip krizinin olduğunu ve bunun halen devam ettiğini söyledi.

- Büyüme rakamları yukarı revize edildi

Nebati, Türkiye'nin enerji ithal eden ülkelerden biri olarak geçen yıl aldığı önlemlerle bu sorunları en hızlı çözen ve 2022'de dünyada büyüme rakamları aşağı revize edilirken tahminleri yukarı güncellenen ender ülkelerden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2022'de savaş başladığı zaman dünyayla ilgili büyüme rakamları tahminleri aşağı giderken Türkiye ile ilgili ilk tahminlerini aşağı yönlü yapanlar, hızlı şekilde revize etmeye başladı. Türkiye, geçen yılı inşallah şubatın sonunda öncü göstergeler bunu gösteriyor, yüzde 5 seviyesinde büyüyecek bir ülkeye dönüştü. Bu yıl da büyüme devam ediyor. Dünyada bütçesinden taviz vermeyen bir ülke varsa Türkiye'dir."

Nebati, bütçe açığının yüzde 3,5 beklenirken yüzde 1'in altında gerçekleştiğini anımsattı.

- Rezervler arttı

Nebati, Türkiye'nin faiz dışı fazla veren bir ülke haline gediğini belirterek, "En zor dönemde Merkez Bankası rezervlerimiz 111 milyar dolardan 127-128 milyar dolarlara çıktı. Aynı zamanda genel dış borç stokumuz 442 milyar dolar seviyesinde kaldı." ifadelerini kullandı.

"2022 yılı, dünya bir yana, Türkiye bir yana dedirtecek net sonuçlar doğurdu." diyen Nebati, AB yetkilileri ile toplantılarında da Türkiye'nin bunu nasıl başardığının sorulduğunu aktardı.

Nebati, "Türkiye'nin gerçekliğini iyi biliyoruz çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mız son 20 yılda Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdi ki krizlere adeta meydan okuyor. 'Krizler geliyorsa çözülmek içindir.' diyen bir Türkiye var. Biz, bu krizleri çözüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 20 yılda altyapı yatırımlarını tamamlamış bir ülke olduğunu belirten Nebati, Türkiye'nin savunmada büyüyen, güçlenen ve konuşulan bir ülke konumuna ulaştığını vurguladı.

Nebati, enflasyonun büyük bir sorun olduğunu ve geçen yıl Türkiye'de enflasyonun çok şiddetli hissedildiğini anımsatarak, "Enflasyonun ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyoruz ama dar gelirli ve sabit gelirlilerin her türlü ihtiyacını karşılayacak bir güce sahibiz." ifadesini kullandı.

"Biz büyümeyi yüzde 5'in üzerine getirdik. Aynı zamanda ihracatımızı artıracak kapasitemizi harekete geçirdik." diyen Nebati, yatırımları 12 çeyrektir aralıksız sürdürdüklerini anlattı.

- Tahıl koridorunun önemi

Nebati, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda geçen yıl dünyanın en korktuğu konulardan birinin gıda arz güvenliğiyle ilgili yaşanan problemler olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"'Nasıl çözeceğiz?' diye çok kafa yordular. Kim çözdü? Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderlik vasfı, diplomatik duruşu ve Rusya ile Ukrayna arasındaki dengeli çözüm odaklı çalışması, Türkiye'nin tahıl koridorunu çözerek dünyanın gıda probleminin sorun olmaktan çıkıp çözüme ulaştırıldığı bir süreci yakaladı.

Açık söylüyorum, eğer bu çözümü Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız değil de başka bir ülke ve lideri yapmış olsaydı bugün Nobel Barış Ödülü'ne layık görülürdü. Bu kadar önemli bir işi çözdük biz. Eğer bugün gıda fiyatlarında dünyada bir sakinleşme ve hatta bir düşüş varsa bunun bir numaralı sebebi tahıl koridoruyla Ukrayna'dan çıkan bugüne kadar yaklaşık 19 milyon tonluk gıdanın insanlığa kavuşturulmasıdır."

Brüksel'deki AB yetkilileriyle toplantılarında Türkiye'nin bu adımlarından bahsettiklerine işaret eden Nebati, Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği büyük dönüşüm ve insanlığa vermiş olduğu büyük katkıdan dolayı büyük hayranlık duyulduğunu vurguladı.

Programa Brüksel'de faaliyet gösteren çok sayıda STK'nin temsilcisi ve iş insanı katıldı.

Bakan Nebati, Brüksel temasları kapsamında gün içinde Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde özel davetli olarak konuşma yaptı, AB Komisyonunun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile ayrı ayrı görüştü.