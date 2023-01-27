Aydın'da evi yaktığı öne sürülen kiracı gözaltına alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kiracı olduğu evi yaktığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 07:35, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 07:29
Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi 118 Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tüm daireyi saran alevleri güçlükle söndürdü.
Yangın sonrası evde hasar oluştu.
Dairenin kiracısı olduğu ve evi ateşe verdiği öne sürülen U.C gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız