AK Parti geri adım atmıyor... Düzenleme Genel Kurul'da oylatılacak

HDP'nin tümden kapıları kapattığı teklife CHP ve İyi Parti'nin önerdiği değişiklikler ise AK Parti ve MHP tarafından kabul görmedi. CHP ve İyi Parti'nin teklif metninden 'Dini inancı' ibaresinin çıkarılması önerisi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir değerlendirme yapıldı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan "Olmaz öyle şey. Biz teklifimizin arkasında duralım" dedi. AK Parti kaynakları, komisyondan geçen teklifi Genel Kurul'da da aynı şekilde oylatmayı planladıklarını dile getirdi.

Muhalefetin, teklifteki "Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilir" hükmünün de değiştirilmesi önerisi de AK Parti'nin tepkisini çekti.