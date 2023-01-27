Düzenbazlardan kart aidatı oyunu

Her gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkan dolandırıcılar şimdi de 'kredi kartı yıllık aidatlarını geri alma imkanı' ile vatandaşların cebine göz dikti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni bir müjde açıklandığı yalanı ile sosyal medyaya reklam veren ve cep telefonlarına mesaj çeken sahtekarlar, gönderdikleri link ile vatandaşların sisteme girmesini sağlıyor. E-Devlet giriş sayfasını birebir kopyalayan düzenbazlar, sisteme girenlerin banka hesaplarını boşaltıyor.

OLTALAMA YÖNTEMİ

Gazetemize konuşan Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, vatandaşları bu konuda uyardı. Kırık "Bu taktik son dönemlerde sıkça görülmeye başladı. Bunun adına oltalama yöntemi deniyor.